Las grandes marcas se preparan para el Cyber Monday 2025: ¿Cuándo es?

Con la llegada de fin de año, el comercio electrónico se prepara para una de sus fechas más importantes: el Cyber Monday 2025, una jornada que promete miles de descuentos y beneficios exclusivos para los compradores digitales. Este evento se presenta como la continuación del Black Friday, conformando un fin de semana completo de promociones que impulsa el consumo previo a las fiestas.

Cuándo será el Cyber Monday 2025

El Cyber Monday se realizará el lunes 1° de diciembre de 2025, y contará con la participación de grandes marcas nacionales e internacionales que ofrecerán productos con descuentos en rubros como tecnología, viajes, indumentaria, calzado, hogar y electrodomésticos.

Muchas empresas aprovecharán la cercanía con el Black Friday, previsto para el 28 de noviembre, para extender sus promociones durante todo el fin de semana, generando un puente comercial que concentra millones de transacciones en pocos días.

Qué empresas participarán del Cyber Monday

Entre las compañías ya confirmadas en los sitios oficiales de los eventos figuran algunas de las principales firmas del mercado:

Almundo

Carrefour

Devré

FOREO SWEDEN

JetSMART

La Anónima Online

LATAM

Lenovo

MacOwens

Mamás Mateas

Marriott Bonvoy

NH Hoteles

Nike

Plataforma 1C

Puma

Puppis

Samsung

Tiendamia

Universal Assistance

Whirlpool

Zebra

Estas marcas suelen mantener sus descuentos activos hasta el lunes, con campañas digitales, beneficios exclusivos para usuarios registrados y promociones con bancos o billeteras virtuales.

Qué categorías tendrán mayores descuentos

El Cyber Monday 2025 concentrará sus principales ofertas en categorías muy buscadas por los consumidores:

Tecnología: notebooks, celulares, televisores, consolas y accesorios.

notebooks, celulares, televisores, consolas y accesorios. Viajes: pasajes, paquetes turísticos, alojamiento y seguros de asistencia.

pasajes, paquetes turísticos, alojamiento y seguros de asistencia. Indumentaria y calzado: marcas locales e internacionales con rebajas de temporada.

marcas locales e internacionales con rebajas de temporada. Electrodomésticos y hogar: heladeras, lavarropas, cocinas, aspiradoras y pequeños electrodomésticos.

Además, muchas plataformas incorporarán descuentos acumulables, envíos gratis y beneficios exclusivos por registro previo, incentivando la compra planificada y la fidelización de clientes.

Origen del Black Friday y del Cyber Monday

La expresión “Black Friday” surgió en la ciudad de Filadelfia en la década del cincuenta, cuando la policía la utilizaba para describir el intenso tráfico y la gran cantidad de compradores que salían tras el feriado de Acción de Gracias. Con el tiempo, el término se popularizó en todo Estados Unidos como sinónimo de descuentos masivos y ventas récord.

Décadas después, con la expansión del comercio electrónico, nació su versión digital: el Cyber Monday, pensado para impulsar las compras online una vez finalizado el fin de semana festivo.

Hoy, ambos eventos se transformaron en una máquina global de consumo, con impacto directo en la economía y en los hábitos de compra de millones de usuarios, consolidando al e-commerce como uno de los motores más fuertes del comercio moderno.