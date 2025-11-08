Las casas cápsula chinas llegan a la Argentina: una nueva alternativa de vivienda rápida y moderna

El mercado inmobiliario argentino empieza a mirar hacia nuevos formatos que combinan practicidad, diseño y sustentabilidad. En este contexto, un innovador modelo de vivienda modular importado desde China comienza a generar interés por su rápida instalación y bajo mantenimiento, posicionándose como una opción atractiva para emprendimientos turísticos y residenciales de pequeño tamaño.

Viviendas cápsula: el nuevo formato que gana terreno

Las casas cápsula son unidades compactas prefabricadas que llegan al país totalmente armadas desde Guangdong, China, a través de la empresa Höli Haus. Su principal diferencial es la velocidad de instalación, ya que pueden montarse en apenas dos horas con la participación de dos operarios especializados.

Para su traslado se utilizan contenedores especiales tipo flat rack, cuyo costo es aproximadamente tres veces mayor que el de uno convencional, aunque garantiza que las estructuras lleguen en perfectas condiciones. Una vez en territorio argentino, se transportan mediante carretones de piso deprimido hasta el lugar de destino.

Construcción y materiales de alta durabilidad

Estas viviendas están diseñadas para resistir condiciones adversas gracias a su estructura de acero galvanizado de alta resistencia. Además, cuentan con revestimientos exteriores de aleación de aluminio carbonatado, lo que las hace altamente resistentes a la corrosión, la humedad y las plagas.

Entre sus características técnicas se destacan:

Aislación térmica y acústica de alto rendimiento.

de alto rendimiento. Doble vidrio hermético en todas las aberturas.

en todas las aberturas. Piso radiante eléctrico y aire acondicionado central .

y . Posibilidad de instalación sobre bases niveladas o dados de hormigón premoldeado .

. En terrenos con pendiente, se utilizan soportes metálicos ajustables, evitando obras complejas.

El resultado es una vivienda eficiente, moderna y lista para habitar en pocas horas.

Modelos disponibles y precios en Argentina

En la actualidad, el mercado local ofrece dos versiones principales de estas casas cápsula:

Modelo Superficie Precio base IVA (10,5%) Precio final aproximado Modelo compacto 18 m² USD 39.000 +10,5% USD 43.095 Modelo estándar 38 m² USD 66.000 +10,5% USD 72.930

Si bien Höli Haus no ofrece financiación directa, distintos bancos analizan líneas de crédito específicas para este tipo de proyectos, según el perfil del comprador.

Usos y aplicaciones más comunes

Estas estructuras modulares no solo se destinan a uso habitacional, sino también a emprendimientos turísticos y comerciales. Entre las principales aplicaciones se destacan:

Complejos de glamping o alquileres temporarios , orientados al turismo sustentable.

, orientados al turismo sustentable. Refugios de montaña o viviendas de descanso en zonas rurales.

o viviendas de descanso en zonas rurales. Oficinas móviles para obras o desarrollos industriales.

para obras o desarrollos industriales. Viviendas compactas para parejas jóvenes o familias pequeñas.

La tendencia de las casas cápsula se consolida así como una alternativa moderna que combina velocidad, diseño y funcionalidad, adaptándose a las nuevas demandas del mercado inmobiliario argentino.