Larreta y Santilli de campaña en La Matanza: "La sociedad no aguanta más vivir de esta manera"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en La Matanza junto a su precandidato a Gobernador, Diego Santilli, realizando una recorrida de campaña por el distrito y criticaron a la Oposición en la previa a las Elecciones Primarias.

Los Referentes opositores recorrieron las localidades de Ramos Mejía, Gregorio de Laferrere, Virrey del Pino y La Tablada. Estuvieron acompañados por los precandidatos a intendentes en el distrito, Héctor “Toty” Flores y Josefina Mendoza, y el precandidato a diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto.

“La sociedad no aguanta más vivir de esta manera. Tiene miedo a toda hora y en todo momento, en todo lugar. Es hora de cambiar esto”, aseguró Diego Santilli. “Vamos a ganar porque los matanceros no aguantan más promesas que no se cumplen”, manifestó Larreta.

“Los matanceros quieren un cambio. No aguantan más de vivir con inseguridad, con una educación pública destrozada, sin un servicio de salud digno cerca de sus casas”, agregó el precandidato presidencial.

“Hablando con la gente y mostrándole que ese peronismo, hoy kirchnerismo, ha generado la inseguridad. Que el kirchnerismo que gobierna es el que generó la situación que hoy vive La Matanza. Hablando de frente. Mostrando los problemas pero, sobre todo, mostrando que se puede cambiar. No tenemos que contarles cuáles son los problemas porque ellos los sufren”, concluyó.