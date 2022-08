Intentó robar un local en Paraguay y la empleada le dio pesos argentinos: los rechazó y se fue

Una insólita situación se vivió durante un asalto a un comercio en la localidad de Encarnación, ciudad paraguaya que limita con Posadas, capital de la provincia de Misiones.

El ladrón amenazó a la empleada con un cuchillo y le pidió dinero, la mujer le dio pesos argentinos; el delincuente los rechazó y se fue.

La víctima en diálogo con el medio local Itapua Noticias, contó: “Me pidió plata y yo lo que tenía eran pesos y se los dí. Entonces me dijo: ‘No, no, no quiero pesos argentinos ’. Luego empecé a gritar y unos muchachos que estaban cerca vinieron corriendo y me ayudaron”.

En un video captado por una cámara de seguridad, se ve que hubo un forcejeo entre el ladrón y dos hombres que respondieron a los gritos de auxilio de la empleada del local.

Finalmente, se escapó corriendo, pero a las pocas cuadras fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría 3° de Encarnación.