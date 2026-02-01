La vacuna contra la bronquiolitis redujo un 20% los casos en bebés en la Provincia de Buenos Aires

La incorporación de la vacuna que previene la bronquiolitis en los bebés por nacer al Calendario Nacional de Vacunación está mostrando resultados alentadores en la Provincia de Buenos Aires. Desde su implementación, los casos en menores de seis meses se han reducido un 20 por ciento, pasando de 24.932 a 19.943 casos entre 2024 y 2025, según el ministerio de Salud provincial.

Beneficios de la vacunación materna

La vacunación contra la bronquiolitis se ha convertido en un elemento clave para prevenir esta infección respiratoria aguda, que es una de las principales causas de mortalidad infantil. Aunque el virus puede aún contagiar al bebé, la vacunación protege contra las formas graves y potencialmente mortales de la enfermedad.

La Campaña 2026 contra la bronquiolitis en la Provincia de Buenos Aires comenzó el 12 de enero. Está dirigida a todas las embarazadas en las semanas 32 a 36 de gestación y aquellas que entren en este grupo en los próximos días. La vacuna está disponible en más de 1.800 vacunatorios en toda la provincia, y se puede localizar el más cercano por partido.

Cómo actúa la inmunización

Vacunarse durante el último tramo del embarazo es fundamental para preparar al bebé antes de su nacimiento. A través de la placenta, la inmunización protege al neonato del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis y neumonía.

“A pesar de que la aplicación de la vacuna está contribuyendo a disminuir los casos de bronquiolitis, las enfermedades respiratorias siguen siendo la tercera causa de mortalidad infantil”, explicó Federico Paruelo, director provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia. La vacunación en verano permite que las mujeres gestantes desarrollen anticuerpos que se transfieren al bebé al momento del parto.

Síntomas y cuidados ante la bronquiolitis

Los signos de bronquiolitis en bebés incluyen un característico silbido en el pecho, dificultad para respirar y agitación. Los pequeños pueden presentar fiebre alta, fatiga, irritabilidad e incluso cambios en el color de los labios. Las señales de alerta requieren atención médica pronta, especialmente en los meses de otoño e invierno, cuando el virus es más virulento.

Cobertura de la vacunación y su importancia

Aunque se ha observado un descenso en los casos de bronquiolitis por la vacunación contra el VSR, las tasas de cobertura aún son insuficientes. En 2024 se registró una cobertura del 68 por ciento, y se anticipan cifras similares para 2025. Erica Bartel, coordinadora del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, instó a las mujeres embarazadas a vacunarse, ya que la falta de inmunización incrementa el riesgo de enfermedades graves en los recién nacidos.

Consejos para prevenir la bronquiolitis

Los especialistas recomiendan seguir ciertas pautas para reducir el riesgo de bronquiolitis en bebés: