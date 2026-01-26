La UTA sigue en estado de alerta y amenaza con un paro de colectivos en el AMBA

La tensión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte se intensifica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de una nueva instancia de negociación salarial fracasada, el gremio de choferes de colectivos de corta y media distancia ha declarado el estado de alerta y advierte sobre posibles medidas de fuerza que podrían afectar el servicio.

Fracasó la negociación salarial en el AMBA

En la última audiencia paritaria, llevada a cabo en la Secretaría de Trabajo, no se logró un acuerdo en la revisión salarial correspondiente a 2026. Este encuentro, que tuvo lugar con la presencia del ministro de Trabajo, Julio Cordero, se caracterizó por la discrepancia en las propuestas. La UTA rechazó una oferta de incremento del 1% mensual presentada por las empresas, considerándola insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Salarios insuficientes para cubrir gastos básicos

El sindicato, dirigido por Roberto Fernández, manifestó que los actuales ingresos de los choferes no permiten afrontar los gastos esenciales, y que la oferta planteada no representa una real recomposición salarial. En reuniones anteriores, la propuesta empresarial ya había sido criticada por no reflejar la difícil situación económica que atraviesan los trabajadores del sector.

Empresarios en una situación financiera complicada

Por su parte, desde el sector empresarial se sostiene que cualquier aumento salarial depende de la situación financiera del sistema de transporte. En este sentido, señalaron que alrededor del 40% de las empresas que operan en el AMBA se encuentran en una situación económica crítica y están al borde de su capacidad operativa, agravada por las demoras en el pago de subsidios estatales.

Próxima reunión y posibles medidas de fuerza

Ante la falta de avances en las negociaciones, la Secretaría de Trabajo decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 27 de enero, momento en que las partes se volverán a reunir de manera virtual a partir de las 15 horas. La UTA ha reiterado su estado de alerta y movilización, indicando que si no se presentan respuestas concretas en la próxima reunión, el plan de lucha podría incluir un paro total del servicio de colectivos en el AMBA.

Aumento en las tarifas y salarios en tensión

Este conflicto se desarrolla en un contexto de incremento de tarifas. Desde marzo de 2025, los boletos se ajustan automáticamente de acuerdo con un esquema que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y un porcentaje adicional. Con una inflación del 2,8% en diciembre, se prevé que en febrero los colectivos del conurbano bonaerense tengan un aumento del 4,8%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el incremento será del 2,8%. Este panorama de subas en los pasajes, junto a salarios estancados, añade presión a una negociación que, hasta el momento, sigue sin avances significativos.