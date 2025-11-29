La UOM logró un preacuerdo salarial que suma 160 mil pesos hasta marzo de 2026

Ignacio Hernández
aumento metalurgicos uom paritarias

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, ha alcanzado un preacuerdo salarial con las cámaras empresariales que implicará un aumento del 14% y sumas no remunerativas de $160.000 distribuidas en seis cuotas. El acuerdo, que no incluye al sector siderúrgico, se extiende desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026, aunque su aceptación por parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes) aún es incierta.

Detalles del acuerdo salarial

El esquema de aumentos acordado en la reunión celebrada este jueves se desglosa en pagos escalonados. En octubre de 2025, los trabajadores recibirán $35.000 como suma no remunerativa, mientras que en noviembre percibirán un aumento del 4,2% en el salario junto a $15.000 en sumas no remunerativas. El mes de diciembre repetirá los $35.000 no remunerativos, y enero de 2026 mantendrá la estructura de noviembre. En febrero, los trabajadores aportarán $25.000 no remunerativos y, finalmente, en marzo de 2026, se cerrará el acuerdo con otros $35.000.

La reunión contó con la participación de los dirigentes Naldo Brunelli, Enrique Salinas y Rubén Urbano, quienes representaron a la UOM en la negociación con varias cámaras del sector. Según el sindicato, la base de cálculo para el porcentaje de septiembre se fijó en 3,14%, lo que permitirá que, una vez aplicados los aumentos acordados, la base para abril de 2026 se sitúe en el 5%, con una cláusula que asegura el pago efectivo en ese mes.

Antecedentes y situaciones previas

El acuerdo actual se considera un avance respecto al que se pactó en junio, el cual no fue homologado hasta agosto debido a la negativa de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, a convalidar sumas fijas que incluían un porcentaje destinado a la obra social del sindicato. Este anterior convenio, que incluía un aumento del 7,6% para el periodo de abril a agosto, se dividió en cinco tramos de aumentos y sumas fijas no remunerativas.

La homologación posterior por parte de Cordero logró resolver el conflicto que mantenía en vilo a la UOM, ya que el Ministerio de Economía no respaldó el acuerdo firmado en junio por superar la pauta oficial y carecer de la aprobación de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA). En esta ocasión, la postura de CAMIMA respecto al nuevo preacuerdo no ha sido aún clarificada, aunque sí apoyaron el acuerdo otras entidades como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).

En junio, cuando la paritaria fue firmada por cinco cámaras del sector, CAMIMA había expresado su oposición al acuerdo al advertir que podría poner en riesgo la estabilidad económica de las pymes y las fuentes de trabajo en el sector.

