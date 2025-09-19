La última semana del invierno termina con temperaturas agradables y alerta por tormentas

La última semana del invierno finaliza con temperaturas templadas y casi primaverales, aunque bajo un contexto de inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo para gran parte del territorio bonaerense por la llegada de tormentas durante el fin de semana, después de varios días con un marcado ascenso térmico y elevada humedad.

Este viernes 19 de septiembre comenzó con neblina en las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en rutas y caminos. Desde el mediodía, se esperan tormentas aisladas que podrían extenderse varias horas y tiñendo el cielo de gris, con una posible pausa alrededor de las 17:00. Para la noche, no se anticipan nuevas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 21°C.

El sábado 20, día alcanzado por el alerta, persistirá la inestabilidad, con lluvias al mediodía que se intensificarán hacia la tarde y podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo. Las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 50 km/h, podrían complicar las actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras y del interior. En esta jornada, las temperaturas se ubicarán entre 14°C y 19°C.

Para el domingo 21, coincidiendo con el Día del Estudiante y la llegada oficial de la primavera, se espera una mejoría del clima, con una jornada más despejada aunque fresca y ventosa. La mínima rondará los 9°C y la máxima alcanzará los 15°C, por lo que será posible disfrutar actividades al aire libre, siempre tomando precauciones frente al frío y el viento persistente.

El panorama del fin de semana invita a planificar con cuidado: el sábado es más recomendable organizar encuentros bajo techo por las lluvias intensas y las ráfagas de viento, mientras que el domingo permitirá festejar al aire libre, abrigados y atentos a las condiciones del viento.

Así, el invierno se despide dejando paso a una primavera que promete temperaturas más agradables y actividades al aire libre para todos los bonaerenses.