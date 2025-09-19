La última semana del invierno termina con temperaturas agradables y alerta por tormentas

Francisco Díaz
lluvia

La última semana del invierno finaliza con temperaturas templadas y casi primaverales, aunque bajo un contexto de inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo para gran parte del territorio bonaerense por la llegada de tormentas durante el fin de semana, después de varios días con un marcado ascenso térmico y elevada humedad.

Este viernes 19 de septiembre comenzó con neblina en las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en rutas y caminos. Desde el mediodía, se esperan tormentas aisladas que podrían extenderse varias horas y tiñendo el cielo de gris, con una posible pausa alrededor de las 17:00. Para la noche, no se anticipan nuevas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 21°C.

Grave choque frontal en Ruta 11: Un médico de Pinamar lucha por su vida
Mirá también:

Grave choque frontal en Ruta 11: Un médico de Pinamar lucha por su vida

El sábado 20, día alcanzado por el alerta, persistirá la inestabilidad, con lluvias al mediodía que se intensificarán hacia la tarde y podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo. Las ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 50 km/h, podrían complicar las actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras y del interior. En esta jornada, las temperaturas se ubicarán entre 14°C y 19°C.

Para el domingo 21, coincidiendo con el Día del Estudiante y la llegada oficial de la primavera, se espera una mejoría del clima, con una jornada más despejada aunque fresca y ventosa. La mínima rondará los 9°C y la máxima alcanzará los 15°C, por lo que será posible disfrutar actividades al aire libre, siempre tomando precauciones frente al frío y el viento persistente.

El panorama del fin de semana invita a planificar con cuidado: el sábado es más recomendable organizar encuentros bajo techo por las lluvias intensas y las ráfagas de viento, mientras que el domingo permitirá festejar al aire libre, abrigados y atentos a las condiciones del viento.

Así, el invierno se despide dejando paso a una primavera que promete temperaturas más agradables y actividades al aire libre para todos los bonaerenses.

Imprudencia fatal: abrió la puerta de su camioneta y provocó la muerte de una mujer policía
Mirá también:

Imprudencia fatal: abrió la puerta de su camioneta y provocó la muerte de una mujer policía
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuanto-da-un-plazo-fijo-por-mes
Tasas de interés en bancos y billeteras virtuales: Dónde rinden mejor tus pesos en septiembre
Sociedad
TORMENTA
Pronóstico del tiempo en la Provincia de Buenos Aires: preparate para los cambios primaverales
Provincia
Bancos ajustan tasas de plazos fijos: ¿cuánto rinde invertir $250.000 a 30 días?
Plazos fijos con nuevo rendimiento: ¿Cuál es el mejor banco para invertir?
Sociedad
Empleados comercio salario
Confirmaron los salarios de octubre para empleados de comercio y un nuevo bono mensual
Sociedad
puente rio salado chivilcoy
Colapso y alerta: Se derrumbó un histórico puente ferroviario sobre el río Salado
Provincia
Cristina dalbon
Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones
Nacionales
Habilitan la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata en octubre y noviembre
Provincia Sociedad

Más leídas