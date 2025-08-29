Agosto cierra con clima primaveral: ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?

La Provincia de Buenos Aires culmina agosto con el mismo clima primaveral y templado que caracterizó los últimos días, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el tiempo comenzará a desmejorar a partir del sábado, con la llegada de lluvias y tormentas.

Viernes estable pero nublado

Este viernes 29 se presenta con neblinas matinales, cielo mayormente nublado durante la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 11 y 20 grados.

Sábado: primeras lluvias

Para mañana, sábado 30, el SMN pronostica neblinas en la madrugada, cielo cubierto en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre 12 y 20 grados.

Domingo con tormentas

El domingo 31 llegará acompañado de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, además de lluvias persistentes durante la tarde y noche. Se espera un leve descenso térmico, con valores entre 12 y 17 grados.

Lunes 1 de Septiembre : mejora parcial

El mal tiempo continuará en las primeras horas del lunes 1 de Septiembre, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana. Sin embargo, desde la tarde se anticipa una mejora paulatina, con cielo mayormente nublado.

Así, agosto se despide con una postal típica de transición estacional, donde los días templados darán paso a un fin de semana lluvioso, antes de la llegada del noveno mes del año.