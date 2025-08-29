banner ad

Agosto cierra con clima primaveral: ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?

Francisco Díaz

La Provincia de Buenos Aires culmina agosto con el mismo clima primaveral y templado que caracterizó los últimos días, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el tiempo comenzará a desmejorar a partir del sábado, con la llegada de lluvias y tormentas.

Espacio Publicitario

Viernes estable pero nublado
Este viernes 29 se presenta con neblinas matinales, cielo mayormente nublado durante la tarde y noche, y temperaturas que oscilarán entre 11 y 20 grados.

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: el SMN anticipa lluvias para el finde en la Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: el SMN anticipa lluvias para el finde en la Provincia de Buenos Aires

Sábado: primeras lluvias
Para mañana, sábado 30, el SMN pronostica neblinas en la madrugada, cielo cubierto en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán entre 12 y 20 grados.

Espacio Publicitario

Domingo con tormentas
El domingo 31 llegará acompañado de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, además de lluvias persistentes durante la tarde y noche. Se espera un leve descenso térmico, con valores entre 12 y 17 grados.

Lunes 1 de Septiembre : mejora parcial
El mal tiempo continuará en las primeras horas del lunes 1 de Septiembre, con tormentas aisladas en la madrugada y mañana. Sin embargo, desde la tarde se anticipa una mejora paulatina, con cielo mayormente nublado.

Así, agosto se despide con una postal típica de transición estacional, donde los días templados darán paso a un fin de semana lluvioso, antes de la llegada del noveno mes del año.

Banco Nación y ANSES lanzan nuevo beneficio exclusivo para jubilados y pensionados
Mirá también:

Banco Nación y ANSES lanzan nuevo beneficio exclusivo para jubilados y pensionados
ETIQUETAS
Compartir este artículo
jubilados beneficio bna anses
Banco Nación y ANSES lanzan nuevo beneficio exclusivo para jubilados y pensionados
Anses
En septiembre habrá una espectacular Luna de Sangre que se podrá ver durante una hora
Sociedad
Quini ganador 6
Quini 6: este miércoles se sorteó más de $4.400 millones y hay nuevos millonarios
Provincia Sociedad
feriados
Cambios en la ley de feriados: ¿Se viene un finde largo en octubre?
Nacionales
El Gobierno aumenta el recargo del gas al 6,8% para financiar subsidios a zonas frías
El Gobierno aumenta la tarifa de gas un 6,8% para financiar subsidios a zonas frías
Nacionales
agradavle on sol
Jueves soleado, pero con algunas nubes a la espera de la Tormenta de Santa Rosa
Provincia
800390 ra c3 bal 20barboza
Murió Raúl Barboza: el adiós al embajador del chamamé en el mundo
Sociedad

Más leídas