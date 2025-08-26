banner ad

La tormenta de Santa Rosa llegaría puntualmente este año a la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
Santa rosa tormenta

La tradicional tormenta de Santa Rosa, fenómeno meteorológico que suele registrarse entre finales de agosto y principios de septiembre, llegaría este año puntualmente a la provincia de Buenos Aires. Así lo anticipan los modelos meteorológicos y los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevén cambios significativos en las condiciones del tiempo hacia el próximo fin de semana.

Los primeros reportes indican que la inestabilidad comenzaría a manifestarse entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, coincidiendo con los últimos días del mes. Si bien el pronóstico inicial contempla lluvias aisladas, especialistas advierten que estos fenómenos podrían intensificarse con el correr de las horas, dando lugar a tormentas más severas en distintas regiones del territorio bonaerense.

En declaraciones al portal Meteored, el meteorólogo Leonardo De Benedictis señaló que “la atmósfera muestra señales que favorecen la inestabilidad” y que los modelos, como el del Centro Europeo de Pronóstico, ya proyectan tormentas para el centro y litoral del país en esas fechas.

Aunque todavía resta esperar para confirmar la magnitud del fenómeno, el seguimiento de los sistemas de alerta y los próximos reportes del SMN serán clave para determinar el impacto de esta tradicional tormenta que, año tras año, despierta la atención de los bonaerenses.

