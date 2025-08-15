La Tormenta de Santa Rosa 2025: Cuándo será y qué regiones afectará

La Tormenta de Santa Rosa es uno de los fenómenos meteorológicos más esperados en Argentina, envuelto en una mezcla de ciencia, tradición y misticismo. Asociada a la festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto, esta tormenta marca el fin del invierno y el inicio de la transición hacia la primavera. En este artículo, te contamos todo lo que necesitás saber sobre la Tormenta de Santa Rosa 2025: cuándo se espera y qué zonas de Argentina podrían verse afectadas.

¿Qué es la Tormenta de Santa Rosa?

La Tormenta de Santa Rosa no es solo un evento climático, sino también una tradición arraigada en la cultura popular argentina. Según la leyenda, en 1615, Santa Rosa de Lima rezó para proteger la ciudad de Lima, Perú, de un ataque pirata, y una tormenta milagrosa dispersó a los invasores. Desde entonces, se asocia este fenómeno con su festividad, que se conmemora el 30 de agosto.

Científicamente, la tormenta responde a un período de inestabilidad atmosférica típico de finales de agosto. La llegada de masas de aire cálido y húmedo desde el norte se combina con frentes fríos, generando condiciones ideales para lluvias intensas, vientos fuertes y, en algunos casos, tormentas eléctricas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no siempre se trata de un evento excepcional, pero hay un 57% de probabilidad de que ocurran lluvias o tormentas entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, según datos históricos del Observatorio Central Buenos Aires (OCBA).

¿Cuándo ocurrirá la Tormenta de Santa Rosa en 2025?

Aunque la creencia popular fija la tormenta el 30 de agosto, los meteorólogos aclaran que no hay una fecha exacta. El SMN indica que el fenómeno puede manifestarse en un rango de cinco días antes o después de esta fecha, es decir, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. Para 2025, los pronósticos preliminares sugieren que las condiciones de inestabilidad se presentarán en este período, con mayor probabilidad entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre, especialmente en el centro y noreste del país.

: La transición hacia la primavera favorece la formación de sistemas de baja presión, que traen lluvias y tormentas. Pronóstico actual: Hasta agosto de 2025, no hay alertas confirmadas, pero se espera un aumento de la actividad tormentosa en las fechas mencionadas. Seguí las actualizaciones del SMN para información en tiempo real.

¿Qué regiones de Argentina se verán afectadas?

La Tormenta de Santa Rosa no impacta a todo el país de la misma manera. Las zonas más propensas son el centro y noreste de Argentina, donde la humedad y las temperaturas favorecen la formación de tormentas. Las provincias más afectadas suelen ser:

Provincia de Buenos Aires (incluido el AMBA)

(incluido el AMBA) Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba

Chaco

Corrientes

Misiones

Por otro lado, regiones como la Patagonia y el Noroeste Argentino (NOA) tienen menos probabilidades de experimentar tormentas intensas. En la Patagonia, los días suelen ser fríos y despejados, mientras que en el NOA predomina la estación seca.

Pronóstico por regiones para 2025

Región Probabilidad de tormentas Condiciones esperadas Provincia de Buenos Aires Alta Lluvias intensas, posibles tormentas eléctricas Santa Fe y Entre Ríos Alta Lluvias fuertes, riesgo de granizo Córdoba Moderada Lluvias moderadas, tormentas aisladas Patagonia Baja Cielos despejados, sin actividad tormentosa Noroeste (NOA) Muy baja Días soleados, estación seca

¿Por qué se produce este fenómeno?

La Tormenta de Santa Rosa no tiene un origen sobrenatural, sino que responde a condiciones climáticas características de finales de agosto. Los principales factores son:

Choque de masas de aire : El aire cálido y húmedo del norte se encuentra con frentes fríos, generando inestabilidad y nubes de tormenta ( cumulonimbus ).

: El aire cálido y húmedo del norte se encuentra con frentes fríos, generando inestabilidad y nubes de tormenta ( ). Transición estacional : El paso del invierno a la primavera incrementa las temperaturas y la humedad, creando un ambiente propicio para lluvias intensas.

: El paso del invierno a la primavera incrementa las temperaturas y la humedad, creando un ambiente propicio para lluvias intensas. Sistemas de baja presión: Estos sistemas favorecen la formación de vientos fuertes y precipitaciones.

Un estudio del SMN, basado en más de un siglo de registros, confirma que en el 57% de los años se registran lluvias en el período asociado a la tormenta, aunque su intensidad varía.

¿Cómo prepararte para la Tormenta ileri de Santa Rosa?

Para enfrentar la Tormenta de Santa Rosa 2025 y minimizar riesgos, seguí estas recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional y el Ministerio de Seguridad:

Quedate en lugares seguros : Durante la tormenta, buscá refugio en edificios sólidos. Evitá espacios abiertos.

: Durante la tormenta, buscá refugio en edificios sólidos. Evitá espacios abiertos. Evitá riesgos eléctricos : Desconectá electrodomésticos y no uses teléfonos con cable. También evitá ducharte, ya que las cañerías pueden conducir electricidad.

: Desconectá electrodomésticos y no uses teléfonos con cable. También evitá ducharte, ya que las cañerías pueden conducir electricidad. Si estás al aire libre :

: No te refugies bajo árboles, postes o estructuras metálicas.

Evitá áreas elevadas y alambrados.

Si no hay refugio, ponete en cuclillas, con la cabeza baja y las manos en los oídos.

En la playa : Abandoná carpas o aleros, ya que no protegen contra los rayos.

: Abandoná carpas o aleros, ya que no protegen contra los rayos. En el auto : Permanecé dentro, ya que los vehículos ofrecen protección contra descargas eléctricas.

: Permanecé dentro, ya que los vehículos ofrecen protección contra descargas eléctricas. En áreas rurales: Alejate de animales grandes y objetos metálicos.

La tradición detrás del fenómeno

Más allá de la ciencia, la Tormenta de Santa Rosa está profundamente ligada a la cultura y la fe. En Argentina, la devoción por Santa Rosa de Lima se refleja en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y en la expectativa anual por este fenómeno. La creencia popular atribuye a la santa la capacidad de influir en el clima, una idea que se mantiene viva en regiones como el Río de la Plata, Córdoba y Cuyo.

La Tormenta de Santa Rosa combina historia, religión y meteorología, convirtiéndose en un símbolo de la transición estacional y un recordatorio de la conexión entre los argentinos y su entorno natural. Aunque no siempre es la tormenta más intensa del año, su llegada sigue generando expectativa y curiosidad.

Mantenete informado para 2025

La Tormenta de Santa Rosa 2025 promete ser un evento que, como cada año, combine la magia de la tradición con los caprichos del clima. Si vivís en el centro o noreste del país, preparate para posibles lluvias y tormentas entre finales de agosto y principios de septiembre. Consultá los reportes del Servicio Meteorológico Nacional para estar al tanto de las alertas y tomá las precauciones necesarias para disfrutar de esta transición estacional con seguridad.