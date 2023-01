Licitaron el Sistema de Monitoreo Hídrico para el Río Salado: ¿De qué se trata?

El Gobierno Bonaerense licitó la fase inicial del Sistema Inteligente de Monitoreo hídrico para la Cuenca del Río Salado. Se trata de la etapa inicial del Plan Maestro Integral de la región que supervisará las variables hidrológicas, con un presupuesto de $625.977.609.

El Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (Simparh) es una herramienta global para todas las regiones hídricas naturales de la Provincia. Permitirá conectar tanto las zonas rurales como urbanas. Tiene la función de monitorear las variables hidrológicas como lluvias, viento, humedad, niveles de arroyos y ríos y temperaturas.

¿Qué localidades abarcará el Sistema de Monitoreo Hídrico?

El Sistema será operado desde la Autoridad del Agua (ADA), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y tendrá subsedes en varios municipios de la Cuenca. En la primera etapa se avanzará con la implementación de 104 estaciones dentro de la zona denominada “desagüe natural del Río Salado”.

Esto incluye las localidades por donde pasa el cauce del río así como subcuencas determinadas por los arroyos Vallimanca y Las Flores. También Tapalqué, Azul, Los Huesos y Chapaleofú.

El Subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, expresó que “esta medida no estructural va a permitir contar con todos los datos necesarios dentro de la Cuenca del Salado para conocer la hidrometeorología local y de esta manera gestionar mejor el recurso hídrico. Estos datos son de vital importancia porque uno no puede gestionar lo que no conoce”.