La Provincia de Buenos Aires reorganiza sus puertos y designa nuevas autoridades

El gobernador Axel Kicillof oficializó una serie de cambios en los principales consorcios portuarios de la provincia de Buenos Aires, destacando la importancia estratégica de estas estructuras para la logística y el comercio exterior bonaerense. El nombramiento más resonante fue el de Mónica Edith Litza al frente del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, mediante el Decreto N° 12/2026, con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2025.

Litza, expolítica que recientemente concluyó su mandato como diputada nacional y provincial, reemplaza a Carla Nahir Monrabal en la presidencia del consorcio portuario. Este movimiento se produce en un contexto de reorganización tras el recambio legislativo en la provincia y la disputa por cargos clave en espacios con alto peso político.

El Puerto Dock Sud es esencial en el sistema portuario provincial, moviendo aproximadamente el 97% de los contenedores, lo que lo posiciona como un nodo logístico central para exportaciones e importaciones.

Además, el cambio en Dock Sud forma parte de una serie de designaciones que incluye al Puerto La Plata, donde la dirigencia Susana González, vinculada al Frente Grande y al intendente de Ensenada, Mario Secco, fue oficializada como presidenta del consorcio, reemplazando a José María Lojo mediante otro decreto retroactivo de diciembre pasado.

En el Puerto Quequén, el gobernador aprobó la designación de Mariano Daniel Carrillo como presidente interino del consorcio tras la salida de Jimena López, quien ahora es diputada nacional. Carrillo, representante de UATRE, asumió de forma temporal para garantizar la operatividad administrativa y comercial del puerto.

Estos movimientos se producen en un escenario donde la gestión portuaria ha adquirido relevancia por su impacto en sectores productivos y en la economía regional. Los puertos bonaerenses son piezas clave en la cadena exportadora argentina, y su administración está frecuentemente en el centro de negociaciones políticas.

Además, la conducción de estos consorcios conlleva implicancias operativas: en enero pasado, Mónica Litza participó en una recorrida institucional por la terminal de contenedores Exolgan, la más grande del país en ese rubro, supervisando sistemas de seguridad y control junto a autoridades de Aduana y Prefectura Naval.

Con estas designaciones, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires busca consolidar un esquema de gestión que combine capacidad operativa con alianzas políticas en un sector crucial para el comercio exterior y el desarrollo productivo. Queda a la espera el nombramiento de otros consorcios, como el de Mar del Plata, aún sin titular confirmado.