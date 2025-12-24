La Provincia autorizó deuda por hasta US$3.600 millones: qué permite la ley y cómo impacta en municipios y finanzas

El debate por el financiamiento de las provincias volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y económica, en un contexto de fuertes tensiones entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional. Las decisiones vinculadas al endeudamiento y a la asistencia a los municipios aparecen como un eje clave para la planificación de los próximos años.

Qué establece la Ley N° 15.561 aprobada en la provincia de Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof promulgó la Ley N° 15.561, que autoriza a la Provincia de Buenos Aires a tomar deuda por hasta US$3.600 millones. La norma fue sancionada por la Legislatura el 4 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial bonaerense, con vigencia para los ejercicios 2026 y 2027.

El esquema habilita al Poder Ejecutivo provincial a recurrir a distintos instrumentos de financiamiento, tanto en pesos como en moneda extranjera, con el objetivo de atender necesidades financieras, regularizar pasivos y sostener proyectos de inversión.

Para qué podrá usarse el endeudamiento autorizado

El texto legal define destinos específicos para los fondos que se obtengan a través de la toma de deuda, con el fin de ordenar las finanzas provinciales y mejorar el perfil de vencimientos.

Entre los principales usos previstos se destacan:

Hasta US$1.045 millones para cubrir servicios de amortización de deuda correspondientes a 2025, lo que incluye alivio sobre compromisos previsionales.

para cubrir servicios de amortización de deuda correspondientes a 2025, lo que incluye alivio sobre compromisos previsionales. Hasta US$1.990 millones para cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales no previsionales , además de financiar proyectos productivos y sociales.

para cancelar o renegociar , además de financiar proyectos productivos y sociales. Emisión de Letras del Tesoro por hasta US$250 millones durante 2026.

Este esquema busca otorgar mayor margen de maniobra a la administración provincial frente a vencimientos concentrados.

Autorización a empresas provinciales para financiar obras

La ley también contempla el acceso al crédito por parte de empresas estatales bonaerenses, con respaldo del Tesoro provincial.

En este punto, se habilita a:

Buenos Aires Energía S.A.

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA)

Ambas podrán endeudarse con aval provincial para ejecutar obras vinculadas a energía e infraestructura estratégica.

Creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal

Uno de los ejes centrales de la norma es la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, destinado a reforzar la asistencia financiera a los 135 municipios bonaerenses.

Las características principales del fondo son:

Destino del 8% de los recursos obtenidos por endeudamiento .

. Garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales.

provenientes de Rentas Generales. Asignación con criterio del Coeficiente Único de Distribución (CUD) .

. Financiamiento de proyectos sociales, ambientales y de infraestructura.

Este mecanismo redefine la forma en que la Provincia canaliza recursos hacia los gobiernos locales.

Condonación de deudas municipales con la Provincia

La ley incorpora además la condonación de pasivos que los municipios mantenían con la Provincia, originados en fondos especiales creados durante la pandemia y en acuerdos salariales posteriores.

Este punto apunta a:

Aliviar la situación financiera de los distritos.

Reordenar las cuentas municipales.

Mejorar la capacidad de inversión local en el corto y mediano plazo.

La medida tiene impacto directo en el interior bonaerense, donde muchos municipios arrastraban compromisos acumulados.

El trasfondo político y la disputa con el Gobierno nacional

La decisión de autorizar el endeudamiento provincial se dio en un contexto de tensión política con la Nación, a la que la Provincia le reclama una deuda cercana a 13 billones de pesos.

Desde el Gobierno nacional, y en particular desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, se cuestionó la legalidad del esquema aprobado. El planteo sostiene que cualquier endeudamiento con garantía en la coparticipación federal requeriría aval nacional.

El debate gira en torno a si los fondos autorizados constituyen deuda nueva genuina o si están destinados principalmente a reperfilar vencimientos heredados de gestiones anteriores, incluso de períodos bajo la administración de María Eugenia Vidal.