La Ministra de Trabajó negó una Reforma Laboral y habló de las Paritarias 2023

La Ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, negó que el Gobierno esté analizando una Reforma Laboral y habló de las Paritarias 2023. Lo dijo luego de que el flamante Jefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, se mostrara abierto a avanzar junto a la Oposición en un proyecto de modernización del Mercado Laboral.

“Como imposición general no y ya el propio Aracre reconoció que era su idea personal. El Presidente de la Nación y su Gobierno, dentro del cual Yo me incluyo, no tiene esa iniciativa en carpeta para nada”, señaló Olmos.

“Siempre que haya acuerdo entre los Trabajadores y los Empresarios es posible incluir una revisión. Nunca hemos pensado, en este Gobierno, en una Ley de carácter general que está asociada a las categorías que usa nuestra Oposición como un eufemismo para derogar derechos”, agregó Olmos.

¿Qué dijo La Ministra de Trabajo sobre los salarios?

La Ministra de Trabajo confirmó que el Gobierno nacional buscará que los aumentos salariales no superen el 60% este año. “Sería converger hacia el nivel pautado de inflación más algún punto de recuperación", estableció.

"Sumando a eso que la reducción de la inflación también implica mejora de la capacidad adquisitiva de los salarios. El acuerdo se basa en la necesidad de ir convergiendo hacia una desaceleración de la nominalidad y la inflación", añadió finalmente.