La legislatura bonaerense aprobó el proyecto que habilita al gobernador a tomar deuda por más de 3.500 millones de dólares

Denisse Helman
La Legislatura aprobó un endeudamiento récord en la Provincia de Buenos Aires: ¿peligro a la vista?

En una extensa jornada política que se prolongó hasta la madrugada, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires volvió a ser escenario de tensiones, negociaciones contrarreloj y disputas internas que mantuvieron la atención de todo el arco político. Mientras se esperaba una definición clave para las finanzas provinciales, diferentes bloques discutieron puntos sensibles vinculados al funcionamiento institucional y al reparto de cargos.

Qué establece la ley que habilita el endeudamiento

La norma aprobada autoriza al Poder Ejecutivo bonaerense a tomar deuda por un monto equivalente a más de 3.500 millones de dólares. El proyecto no sólo contempla la facultad para afrontar compromisos financieros, sino que incorpora un mecanismo de distribución automática para los municipios, sujeto al ingreso de los fondos.

Dentro del articulado se prevé la creación de un fondo para municipios, que se repartirá del siguiente modo:

  • 70% según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el ejercicio 2025.
  • 30% destinado a programas provinciales de infraestructura, transporte y ambiente, estimados en $250.000 millones entre 2026 y 2027.

La creación de una Bicameral para el seguimiento económico

La ley incluye la conformación de una Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica, integrada por 7 diputados y 5 senadores, con participación de las minorías legislativas. Su rol será:

  • Solicitar información sobre ejecución presupuestaria.
  • Requerir la presencia de funcionarios del Ejecutivo.
  • Monitorear indicadores y evolución de la situación económica provincial y municipal.

Este punto generó una fuerte interna tanto dentro del oficialismo como con sectores opositores, dado que se discutían espacios de control y representación.

Tensiones por los cargos y negociaciones internas

Durante toda la jornada se desarrollaron intensas negociaciones vinculadas al reparto de cargos en distintos organismos, particularmente dentro del Banco Provincia, donde surgió la discusión por la ampliación del directorio y la creación de nuevas sindicaturas.

Las diferencias también involucraron a intendentes y legisladores que buscaban incidir en la negociación. Entre los episodios más tensos se destacó la aparición del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, quien intentó sin éxito recuperar su banca para influir en la votación relacionada con la ampliación de cargos.

La discusión se centró en:

  • La ampliación del directorio del Banco Provincia.
  • La creación de un Consejo de Directores Asociados como órgano consultivo.
  • La apertura de una Sindicatura de carácter colegiado.

Finalmente, se confirmó la integración del directorio, que quedó constituido por representantes del oficialismo y distintos bloques opositores.

Cómo quedó conformado el nuevo esquema del Banco Provincia

La reforma de la Carta Orgánica estableció que el Banco Provincia será gobernado por un directorio integrado por:

  • Un presidente.
  • Nueve vocales designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado.

A esto se suman:

  • Un Consejo de Directores Asociados, compuesto por 3 vocales.
  • Una Sindicatura, integrada por 2 síndicos con voz pero sin voto.

Entre los nombres confirmados para estos organismos se encuentran representantes del peronismo, la UCR, el PRO y otros espacios políticos.

Otros cargos aprobados durante la sesión

Además del endeudamiento y la reforma del Banco Provincia, la Legislatura avanzó en la designación de postulantes al Consejo de Educación, con perfiles del peronismo, radicalismo y PRO.

También se definió la integración del Tribunal Fiscal de Apelaciones, que quedó compuesto por ocho integrantes seleccionados entre distintos sectores políticos.

El impacto político entre oficialismo y oposición

La votación dejó expuestas nuevas tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO, dado que los libertarios votaron en contra del endeudamiento mientras parte del PRO acompañó algunos artículos.

Al interior de Juntos por el Cambio, legisladores alineados con Diego Santilli aclararon que rechazaron el artículo vinculado al uso de la deuda, pero apoyaron la creación del fondo para municipios.

La sesión finalizó cerca de las 4 de la mañana, cuando el Senado otorgó la sanción definitiva al proyecto, luego de semanas de negociaciones que involucraron al Ejecutivo, intendentes y distintos bloques legislativos.

Más leídas