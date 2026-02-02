La Justicia prohibió las 4×4 y UTV en La Frontera tras el accidente de Bastian

Francisco Díaz
la frontera 1024x576

A tres semanas del grave accidente que dejó con heridas de extrema gravedad al niño Bastián, la Justicia del departamento judicial de Dolores ordenó la suspensión total de las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como “La Frontera”, en el Partido de Pinamar.

La medida fue dispuesta por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano.

En su resolución, el magistrado ordenó el “cese inmediato” de todo tipo de prácticas de riesgo, incluyendo pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias con camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motocicletas, incluso cuando dichas actividades se desarrollen en predios de titularidad privada.

El fallo remarca que se trata de conductas altamente peligrosas, que de manera reiterada derivan en lesiones graves y víctimas fatales, afectando especialmente a niños y adolescentes.

Ferrán también rechazó el argumento presentado por la Municipalidad de Pinamar, que sostenía no poder intervenir por tratarse de terrenos privados. En ese sentido, el juez fue categórico al señalar que el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la seguridad pública, frente a siniestros graves y muertes que se repiten temporada tras temporada en ese sector.

La prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio acredite la correcta señalización, delimitación y supervisión efectiva del área, asegurando condiciones mínimas de seguridad para evitar nuevos accidentes.

