La Justicia le prohíbe a la policía detener a consumidores de drogas en las calles y playas de Mar del Plata

Por un fallo judicial, la policía bonaerense no tendrá la potestad de detener a consumidores de drogas en las calles y playas de la ciudad balnearia de Mar del Plata.

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dio lugar a un fallo de un juez de Garantías de hace un año. Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana, respaldaron el pedido del juez de esa ciudad, Juan Tapia. Si bien hace unos meses la medida había sido rechazada por la Cámara de Apelaciones, los magistrados aceptaron un hábeas corpus presentado por una agrupación local “Asociación Marplatense de Cannabicultores”.

De esta forma, se ordenó a la Policía de la Provincia y demás fuerzas de seguridad a que se abstengan de detener a personas que posean drogas para consumo personal en espacios públicos, siempre y cuando “las circunstancias de los hechos queden claros que la tenencia es para consumo personal y la misma se realice en condiciones que no deparen un daño a terceros”.

Los magistrados argumentaron que consideran a la tenencia para consumo personal como una acción privada y que el Estado no debe interferir porque no existe evidencia de que la misma tenga consecuencias negativas para el bienestar general. Asimismo, explicaron que la decisión de la Cámara de Apelaciones de mayo de 2021 no se “ajustaba a derecho”