La FIFA analiza sancionar a Argentina por "conducta indebida"

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento por “conducta indebida” y analiza posibles sanciones para Argentina.

Tras el tenso cruce entre Argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, la FIFA abrió un procedimiento "por posibles infracciones" del artículo 12 del Código Disciplinario".

Además, la FIFA podría examinar las declaraciones de Lionel Messi, quien finalizado el partido insultó a Wout Weghorst, jugador número 19 de Países Bajos. “Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá”, le dijo el capitán de la Selección, mientras estaba por dar una entrevista.

Messi además en declaraciones a la prensa apuntó contra la tarea del árbitro: “Nos mandó a la prórroga, no solo por los 10 minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar.

Y agregó "Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. Pero no podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, expresó El Diez.

¿Qué sanción pueden darle a Argentina?

Una de las posibilidades es que puedan ser castigados con una multa económica por lo sucedido durante el juego y las declaraciones realizadas después del partido. En ese sentido, el reglamento del Mundial especifica que están prohibidas las protestas sobre decisiones arbitrales.

No obstante, las conductas antideportivas también pueden llegar a recoger sanciones de entre un partido y seis meses de suspensión para los casos más graves.

Nota relacionada: Foto viral: ¿Por qué Argentina se burló de los jugadores de Holanda tras ganar?

Vale destacar que las sanciones no serían solo para Selección Argentina, sino que la FIFA también analiza el comportamiento de los futbolistas neerdanleses para ver si incumplieron con el "Código Disciplinario".