La Fiesta de la Bondiola promete sabores y tradición en General Belgrano este fin de semana largo

Lucía García
La Fiesta de la Bondiola y la Tradición promete ser un evento destacado en General Belgrano durante este fin de semana largo, que abarca del viernes 21 al lunes 24 de noviembre. Este festival, impulsado por la Dirección de Turismo, reunirá lo mejor de la gastronomía regional, música en vivo, un paseo de artesanos y actividades para toda la familia.

Dónde se realizará la Fiesta de la Bondiola y la Tradición

La fiesta tendrá lugar el domingo 23 de noviembre en el Predio Mateo Bruzzo, un hermoso espacio a orillas del Río Salado. La entrada será libre y gratuita, permitiendo que todos los asistentes disfruten de los diversos sabores locales.

Además, se ofrecerán stands de comida, un patio gastronómico, desfiles y juegos infantiles, convirtiendo el evento en una experiencia integral para grandes y chicos.

Qué hacer en General Belgrano, la escapada ideal a pocas horas de Buenos Aires

Situado a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, General Belgrano se destaca como un destino atractivo para quienes buscan descanso y gastronomía regional. Su ubicación sobre la Ruta Provincial 29 permite un acceso fácil a un entorno natural propicio para actividades al aire libre.

Entre los principales atractivos se encuentra el Paseo costanero del Río Salado, ideal para picnics y pesca, rodeado de muelles y paradores gastronómicos. También, el Parque Municipal cuenta con áreas recreativas, parrillas y acceso a balnearios naturales, especialmente populares en temporada de calor.

Cómo llegar a General Belgrano desde Buenos Aires

La forma más práctica de llegar es en auto. Se debe tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata, luego la Ruta Provincial 2 hasta Brandsen, y finalmente continuar por la Ruta Provincial 29 hasta General Belgrano.

