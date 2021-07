La emotiva historia detrás de la camiseta del “Huevo” Acuña en los festejos por la Copa América

Tras el triunfo de la Selección Argentina en Brasil, todos los jugadores, a excepción de Marcos “Huevo” Acuña, portaron una camiseta especial para la ocasión que hacía alusión a la 15° conquista de la historia.

El defensor del seleccionado y ex volante de Racing optó por una remera personalizada en la que se veía una gran mariposa naranja con el nombre “Luz”. Si bien causó misterio en los primeros instantes, horas más tarde el jugador del Sevilla explicó a qué se debía la inscripción en su vestimenta.

“Huevo” Acuña utilizó esa camiseta para homenajear a Luz, la hija del fotógrafo oficial de Racing, Fabián de Ciria, luego del fallecimiento de la nena el pasado 4 de mayo.

Tras ver el festejo, el profesional no tardó en dejarle a su amigo un comentario en redes sociales: “¿Qué te puedo decir, amigo? No puedo parar de llorar”. “Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo”, agregó.

“No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho, campeón”, posteó Fabián desde su perfil oficial de Instagram. “Te quiero mucho, amigo”, le respondió Acuña, quien hace unos días confesó que le pedía a Luz que los ayudara a conseguir este logro. Finalmente, así ocurrió.