La diputada Lilia Lemoine fue agredida por sus opiniones políticas y le robaron el celular

Lilia Lemoine sufrió una agresión en el barrio porteño de Villa Urquiza. La diputada de Javier Milei fue atacada por una pareja que le robó el celular y le provocó una lesión que debió ser atendida en el Hospital Pirovano.

El hecho ocurrió el sábado, mientras caminaba por la calle Nahuel Huapi al 5200. Dos individuos increparon a la legisladora por el mega DNU del Presidente. Al recibir los insultos, la referente libertaria sacó su celular para filmarlos, entonces los agresores le dieron una cachetada y le robaron el teléfono.

El mensaje de Lilia Lemoine tras ser agredida

En su cuenta de X (ex Twitter), la legisladora escribió: “Se les termina la joda. No nos van a asustar. Está bien que tengan miedo, muy bien que tengan miedo. ¡El país donde la víctima es acusada se terminó!. Nada justifica la violencia. Con esto, lo único que consiguen es que me dedique más a mi labor. Acostúmbrense, se termina la impunidad”.

Un cibernauta le respondió: “Te tiraron nafta, te metieron un cachetazo y te rompieron el celular… Todavía no veo a UNA flequilluda feminista repudiar la violencia que te hicieron. Claro, cuando no es de su lado de la vereda se quedan calladas”.

A este comentario, Lilia contestó: “Al contrario LO JUSTIFICAN“.