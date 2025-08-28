La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un accidente en la autopista

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Rocío Bonacci, sufrió un grave accidente de tránsito este miércoles mientras viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires para participar en una sesión en el Congreso de la Nación. El siniestro ocurrió en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo, cuando el vehículo oficial en el que se trasladaba, un Nissan Sentra gris, se despistó y cayó en una zanja.

Bonacci viajaba acompañada por su padre, José Bonacci, dirigente del partido UNITE y exconcejal de Rosario. Según relató José, el accidente se produjo porque el chofer, empleado de la Cámara de Diputados, se quedó dormido al volante. “Se durmió el chofer, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, expresó el dirigente en diálogo con medios locales. Además, señaló que el conductor habría sufrido un episodio de apnea del sueño, y denunció que no es la primera vez que se presentan problemas con el manejo riesgoso de los choferes de la Cámara, ya que, según afirmó, suelen conducir a velocidades excesivas, incluso hasta 160 km/h.

Tanto la legisladora como su padre resultaron con heridas leves, principalmente cortes por los vidrios rotos del vehículo, y fueron atendidos en un centro médico de Ramallo, donde se confirmó que están fuera de peligro. Imágenes difundidas por medios muestran a Bonacci con sangre en el rostro, producto de los golpes sufridos, aunque su estado de salud es estable.

José Bonacci apuntó directamente contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó de ignorar reclamos previos de la legisladora sobre la conducción temeraria de los choferes. “Rocío lo ha planteado por escrito en reiteradas ocasiones y nunca le dieron importancia”, afirmó. Además, señaló que los airbags del vehículo no funcionaron, lo que calificó como “una cosa rara”, y cuestionó las condiciones físicas del chofer, sugiriendo que no estaba apto para manejar.

Por su parte, Menem respondió desde el recinto de la Cámara Baja, donde se llevaba a cabo la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El titular de la Cámara defendió las condiciones del vehículo, un modelo 2019 con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, y aseguró que el chofer, con experiencia desde 2014 y asignado al área de Automotores desde 2019, había descansado lo suficiente, ya que era su primer viaje del día. Menem admitió que el conductor “se quedó dormido y se fue a la banquina”, pero enfatizó que los controles de la Cámara estaban en regla y que el vehículo no superó la velocidad permitida, según el sistema de alerta de la institución.

Rocío Bonacci, de 29 años y oriunda de Rosario, asumió su banca en 2023 de la mano de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, sin una trayectoria previa en política. Su ingreso al Congreso estuvo facilitado por la influencia de su padre, quien lidera el partido UNITE, conocido por ofrecer su estructura a candidatos emergentes, como Amalia Granata en 2019. A pesar de haber protagonizado internas en el bloque libertario, incluida una discusión pública con la diputada Lilia Lemoine, Bonacci se mantuvo dentro de la bancada oficialista.