Atentado a Cristina Kirchner: Piden la detención de los integrantes de Revolución Federal

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner pidieron que se detenga a los líderes de Revolución Federal implicados en el atentado a la Vicepresidenta. La defensa clamó por la detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, y volvió a pedir que se investigue el financiamiento de este grupo.

"Mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra”, contó Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter. “De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario. El dinero se encontró y el sicario está preso", agregó.

¿Qué dice el escrito presentado por la Defensa?

En el escrito la Defensa de la Vicepresidenta hace un recorrido de las pruebas que apuntan a la relación que podría haber existido entre Brenda Uliarte y Sabag Montiel. Asimismo, se refiere al financiamiento de Revolución Federal y a las contrataciones del grupo Caputo Hermanos a la carpintería de Morel.

“No podemos olvidarnos de la cantidad de dinero no justificado con el que cuentan Sosa y Morel. 50.000 dólares no declarados y que es evidente que no fueron comprados por su padre, en el caso de Sosa. También más de 15 millones de pesos provenientes del Grupo Caputo, en el caso de Morel", agrega el escrito.