La Costa ofrece actividades deportivas gratis para disfrutar del verano junto al mar

Andrea Fernández
La Municipalidad de La Costa pone en marcha una serie de actividades deportivas este verano, ofreciendo opciones de acceso libre y gratuito para la comunidad. Las propuestas están disponibles de miércoles a domingos en distintas localidades del distrito.

Actividades Deportivas en La Costa

Entre las actividades destacadas, se incluyen:

  • San Clemente: Balneario El Edén (Av. Costanera y Av. II) – 8.00 a 11.00: Actividades físicas, caminatas, fútbol, recreación, tejo y vóley.
  • Santa Teresita: Calle 46 y playa – 8.00 a 11.00: Fútbol, footgolf, gimnasia para adultos, newcom, tejo, tenis, recreación y vóley.
  • San Bernardo: Parador Municipal (Av. Costanera entre Zuviría y Hernández) – 8.00 a 11.00: Yoga.
  • Mar de Ajó: Centro de Deportes de Playa (Moreno y playa) – 8.00 a 11.00 y 16.00 a 19.00: Aerolatino, caminatas, kayak, recreación, tejo, vóley y zumba.

Estas actividades están diseñadas para fomentar la convivencia y la salud, aprovechando el entorno natural que ofrece La Costa. Con horarios flexibles, los vecinos y turistas pueden participar y disfrutar de una variedad de deportes junto al mar.

