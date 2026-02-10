La Costa habilita puntos de venta de pesca artesanal para fortalecer la economía local

La Municipalidad de La Costa ha habilitado diversos puntos de venta para la pesca artesanal en las localidades del distrito, con el fin de fortalecer el circuito productivo local y garantizar la trazabilidad de los productos comercializados.
Puntos de venta habilitados por localidad
Este registro permite identificar las embarcaciones y los puestos autorizados, contribuyendo al desarrollo de políticas de apoyo al sector pesquero. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, se informa que la compra en estos puntos habilitados favorece la formalización de la actividad y el control sanitario, beneficiando así a la economía local.
- SAN CLEMENTE
El Biguá – Cosme Argerich (Calle 73 y Av. XV)
Elale – Bajada de calle 86
- LAS TONINAS
Buena Suerte – Bajada de calle 4
Simbad – Bajada de calle 36
- SANTA TERESITA
El Audaz – Bajada de calle 50
- MAR DEL TUYÚ
Stella Maris – Bajada de calle 68
- COSTA DEL ESTE
Mis Amores I – Bajada de calle 1
María Ester – Bajada de calle 6
- AGUAS VERDES
El Progreso II – Bajada de Chiriguano
- LUCILA DEL MAR
El Albatros – Bajada de Santa Fe
- COSTA AZUL
E.G. – Bajada de Duhau
Poseidón – Bajada de Urquiza
- MAR DE AJÓ NORTE
Feynima – Bajada de Sarmiento
Micaela – Bajada de Rivadavia
Orca III – Bajada de Rivadavia
- MAR DE AJÓ
La Lunita – Bajada de Marano
Islas Malvinas – Bajada de Blanco Encalada
Matías – Bajada de Blanco Encalada
El Perla Negra – Bajada de Solís
- NUEVA ATLANTIS
Poseidón – Bajada de Yunque
El Faro – Bajada de Alberdi
Atlántico – Bajada de Av. Roldán
Jesús – Bajada de Halbach
La iniciativa busca promover el trabajo de productores locales y asegurar el abastecimiento directo en cada comunidad, incentivando así el consumo responsable y la protección de los recursos marítimos.