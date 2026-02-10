La Costa habilita puntos de venta de pesca artesanal para fortalecer la economía local

La Municipalidad de La Costa ha habilitado diversos puntos de venta para la pesca artesanal en las localidades del distrito, con el fin de fortalecer el circuito productivo local y garantizar la trazabilidad de los productos comercializados.

Puntos de venta habilitados por localidad

Este registro permite identificar las embarcaciones y los puestos autorizados, contribuyendo al desarrollo de políticas de apoyo al sector pesquero. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, se informa que la compra en estos puntos habilitados favorece la formalización de la actividad y el control sanitario, beneficiando así a la economía local.

SAN CLEMENTE

El Biguá – Cosme Argerich (Calle 73 y Av. XV) Elale – Bajada de calle 86 LAS TONINAS

Buena Suerte – Bajada de calle 4 Simbad – Bajada de calle 36 SANTA TERESITA

El Audaz – Bajada de calle 50 MAR DEL TUYÚ

Stella Maris – Bajada de calle 68 COSTA DEL ESTE

Mis Amores I – Bajada de calle 1 María Ester – Bajada de calle 6 AGUAS VERDES

El Progreso II – Bajada de Chiriguano LUCILA DEL MAR

El Albatros – Bajada de Santa Fe COSTA AZUL

E.G. – Bajada de Duhau Poseidón – Bajada de Urquiza MAR DE AJÓ NORTE

Feynima – Bajada de Sarmiento Micaela – Bajada de Rivadavia Orca III – Bajada de Rivadavia MAR DE AJÓ

La Lunita – Bajada de Marano Islas Malvinas – Bajada de Blanco Encalada Matías – Bajada de Blanco Encalada El Perla Negra – Bajada de Solís NUEVA ATLANTIS

La iniciativa busca promover el trabajo de productores locales y asegurar el abastecimiento directo en cada comunidad, incentivando así el consumo responsable y la protección de los recursos marítimos.