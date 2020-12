La cochería que trasladó los restos de Diego Maradona escucharía ofertas para vender el auto

La cochería que realizó el traslado del cuerpo de Diego Maradona el jueves pasado escucharía ofertas por el auto que lo llevó en medio de versiones sobre supuestos interesados en Italia para comprarlo a cambio de una importante suma de dinero.

Allegados a los dueños de la Funeraria Pinier revelaron a NA que hubo un contacto de un posible interés por el vehículo (construido sobre las bases de un Peugeot 408) pero por medio de terceros que señalaron esa posibilidad por parte de fanáticos y de coleccionistas.

"Nada concreto hubo, por eso no escucharon el audio que enviaron hablando de un interés desde Italia en comprar el auto. No se habló de cifras, solo dijeron que estaban dispuestos a poner una importante suma de dinero, pero no hablaron de cifras", relató un empleado cercano a los propietarios de la cochería.