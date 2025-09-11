La Bancaria firmó un nuevo aumento y actualizó el bono del Día del Bancario

Este miércoles, el sindicato La Bancaria alcanzó un acuerdo con las cámaras del sector para un incremento salarial del 2,2% para todos los trabajadores del área, lo que representa un importante avance en la retribución de los empleados bancarios.

Detalles del Acuerdo Salarial para Trabajadores del Sector Bancario

Con este nuevo aumento, los empleados acumulan un total de 19,5% de incremento sobre los salarios de diciembre de 2024 en los primeros ocho meses del año. Según fuentes del sindicato, el sueldo básico inicial, que incluye el plus por participación en Ganancias de $54.250,14, alcanzará alrededor de $1.930.971,08 a partir de agosto de 2025.

El retroactivo correspondiente a este aumento será abonado junto con los sueldos de septiembre, lo que se espera alivie la situación económica de los trabajadores en el último trimestre del año. La actualización afectará a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

Actualización del Bono por el “Día del Bancario”

El acuerdo no solo incluye el aumento salarial, sino que también contempla una actualización del bono por el “Día del Bancario”, que se establecerá en $1.673.031,80. Este monto estará sujeto a eventualidades que requieran futuras correcciones.

“Con este acuerdo, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus salarios”, declaró el gremio bajo la dirección de Sergio Palazzo. Esta declaración destaca el compromiso del sindicato en la defensa del bienestar económico de los empleados.