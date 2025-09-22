La AFA se hará cargo del Estadio Único de La Plata y llevará adelante un importante plan de obras

Ignacio Hernández
La AFA se hará cargo del estadio de La Plata y lo transforma en casa de la Selección

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asumirá la gestión del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y llevará a cabo un importante plan de obras en el recinto deportivo.

Detalles del Acuerdo entre la Provincia y la AFA

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, Kicillof explicó que el acuerdo fue resultado de aproximadamente nueve meses de negociaciones. “Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”, señaló el gobernador.

La reunión que culminó en este acuerdo involucró a varios actores, incluyendo a ministros provinciales, presidentes de clubes y al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Durante el encuentro, se discutió la importancia del estadio para el fútbol argentino y para la ciudad de La Plata.

Condiciones Económicas y Beneficios para la Comunidad

Kicillof destacó que la AFA tendrá la obligación de pagar un canón por el uso del estadio a la provincia. Este pago podrá ser reemplazado por la realización de obras necesarias en el recinto. “La intención es que nuestro estadio se convierta en la casa de las selecciones nacionales”, enfatizó.

Además, el gobernador subrayó la relevancia de este acuerdo no sólo para la AFA y el Gobierno provincial, sino también para la comunidad local. “Es algo muy importante para La Plata y para todos los bonaerenses y argentinos”, concluyó, añadiendo que el intendente Julio Alak también participó en la reunión y apoyó la iniciativa.

