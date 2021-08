L-Gante lanzó Malianteo 420: un nuevo tema donde nombra a Cristina Kirchner

El cantante de música urbana L-Gante, lanzó Malianteo 420, una nueva canción donde hace referencia al plan del Gobierno “Conectar Igualdad”, por el cual lo mencionó Cristina Fernández. El nuevo tema en tan sólo 48 horas superó las 2 millones de reproducciones.

En esa oportunidad, Cristina Fernández había dicho en un acto: “Les recomiendo que lo escuchen, con esa computadora de Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube”.

Cristina Fernández puso como ejemplo a L-Gante en el plan Conectar Igualdad

Pero L-Gante “corrigió” a la vicepresidenta ya que la computadora no se la habían dado en la escuela, sino que la había cambiado por un celular. “Lo que podría corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí es porque no le dio uso y a mí me gustaría que la persona que haya recibido eso en verdad la use. Esas son cosas que hay que corregir”.

Tras esas declaraciones, el músico quedó envuelto en un tironeo político del cual debió dar explicaciones que “no se posiciona en ningún lado” y que no cae “en ningún juego político”.

L-Gante

“Aunque haya tenido muchas críticas por usar mi nombre de algún tipo de referencia y lo mezclen con mis letras, quiero que sepan que yo me hice famoso por cantar la realidad y que gracias a esa netbook hoy yo acomode mi vida y mi familia”, indicó L-Gante.

Y de eso se trata el nuevo tema que publicó el domingo pasado, “Malianteo 420 (Volumen 2)”, en coproducción con DT. Bilardo. Si bien la canción no tiene nada que ver con política en una parte menciona: “Me nombró la ex presidente y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto”.

Canción de L-Gante Malianteo 420 (Volumen 2)