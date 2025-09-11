Kicillof recorrerá Ranchos y Pila este jueves con importantes inauguraciones

Francisco Díaz

El gobernador Axel Kicillof realizará este jueves una intensa recorrida por la Quinta Sección para encabezar dos actos clave destinados a fortalecer la gestión provincial en el interior bonaerense.

Primera escala: Ranchos (Partido de General Paz)

El mandatario arribará a Ranchos. Allí, junto al intendente y autoridades locales, inaugurará la flamante Casa de la Provincia. Este nuevo espacio permitirá centralizar dependencias estatales, facilitando trámites y servicios para los vecinos, y buscando agilizar la atención al público.

Segunda parada: Pila

Por la tarde, aproximadamente a las 15:00, Kicillof se trasladará a Pila, donde lo recibirá el intendente Sebastián Walker. En este distrito dejará oficialmente inaugurado el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), una obra largamente esperada que reforzará la red sanitaria local y mejorará el acceso a la atención médica para cientos de familias.

Una estrategia de cercanía
Estas visitas forman parte de la política del gobernador de estar presente en cada rincón bonaerense, especialmente tras un resultado electoral que consolidó a su espacio político. Con acciones concretas como estas, Kicillof busca fortalecer el vínculo con los municipios del interior y dar respuesta a demandas históricas de sus comunidades.

