Kicillof reclama a la legislatura aprobar el endeudamiento y advierte por “asfixia financiera”

En una semana marcada por negociaciones tensas y sesiones clave, el debate por el financiamiento de la provincia de Buenos Aires vuelve al centro de la escena política. El gobierno provincial insiste en la necesidad de avanzar con la autorización legislativa para afrontar vencimientos y garantizar el funcionamiento del Estado en un contexto económico complejo.

El pedido del gobernador y los argumentos del ejecutivo

El gobernador Axel Kicillof solicitó a la Legislatura bonaerense que apruebe el Proyecto de Ley de Endeudamiento por u$s3.635 millones, al considerar que la herramienta es “necesaria para dar respuestas en tiempos difíciles”. Afirmó que busca defender a los 17 millones de bonaerenses ante lo que definió como un “asedio financiero” por parte del Gobierno nacional.

Durante un acto en la Casa de Gobierno, el mandatario planteó:

La provincia enfrenta incumplimientos en transferencias automáticas y no automáticas .

. El impacto económico estimado es un “robo” de 13 billones de pesos , junto a una pérdida de u$s2.500 millones en recaudación.

, junto a una pérdida de en recaudación. No está dispuesto a utilizar fondos destinados a áreas esenciales para afrontar vencimientos de una deuda heredada.

El contexto económico y social que expuso Kicillof

Para respaldar la urgencia del proyecto, el gobernador describió un panorama provincial marcado por la recesión:

Industria -10% , construcción -25% , comercio -8% .

, , . Más de 5.000 empresas cerradas y 172.000 puestos de trabajo perdidos.

cerradas y perdidos. Mil obras públicas frenadas .

. Aumento de despidos, suspensiones y endeudamiento familiar.

Aun así, sostuvo que la gestión provincial continuó con inauguraciones de centros de salud, escuelas, entrega de ambulancias y refuerzo del servicio alimentario escolar, gracias a lo que calificó como trabajo con planificación y austeridad.

Qué incluye el paquete económico enviado a la legislatura

El 3 de noviembre el Ejecutivo provincial envió tres proyectos: Presupuesto 2026, Ley Impositiva y Ley de Financiamiento. Las dos primeras iniciativas ya fueron aprobadas.

Respecto al endeudamiento, Kicillof explicó:

El proyecto no implica nueva deuda , sino autorización para refinanciar vencimientos del año pasado y parte de los de este año.

, sino autorización para del año pasado y parte de los de este año. La deuda no aumenta ni se reduce, sino que se busca garantizar continuidad administrativa.

También remarcó que Buenos Aires es “la provincia más austera”, con:

Aporte del 38% de la recaudación impositiva nacional y recepción de menos del 7% .

de la recaudación impositiva nacional y recepción de menos del . Uno de los menores gastos públicos por habitante del país.

del país. Menor cantidad de empleados estatales por habitante junto con Córdoba.

El impacto en los municipios y la distribución del fondo

Kicillof advirtió que varios municipios enfrentan dificultades para pagar salarios, aguinaldos y gastos corrientes. Por eso, el proyecto contempla que 8% del Fondo de Fortalecimiento para la Inversión Municipal —que tiene un piso de $245.000 millones— se distribuya entre los 135 municipios en cinco pagos fijos entre 2026 y 2027.

Según el Ejecutivo, eso permitiría:

Mejorar la previsibilidad financiera local.

local. Ordenar las cuentas municipales.

Garantizar servicios esenciales.

Tensiones políticas y caída de la sesión previa

La semana pasada la sesión prevista para tratar el endeudamiento se cayó por falta de quórum, lo que expuso:

Tensiones internas dentro de Unión por la Patria.

Reclamos cruzados con sectores de la oposición.

Disputas por fondos para municipios y cargos en organismos clave.

En el oficialismo persiste la sospecha de gestiones entre sectores del massismo, el kirchnerismo y la oposición para evitar el tratamiento del proyecto, lo que habría intensificado las diferencias internas.

Con el llamado a extraordinarias, el tema volverá a debatirse el miércoles en ambas Cámaras.