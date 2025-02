Kicillof realizó un balance de la temporada de verano desde La Costa y se refirió al crimen de Kim Gómez

Desde la Municipalidad del Partido de La Costa, ubicada en la ciudad de Mar del Tuyú, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa en la que realizó un balance de la temporada estival 2025 y abordó la situación de inseguridad que conmociona a la provincia tras el asesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años que perdió la vida durante el robo del auto de su familia.

En su intervención, Kicillof expresó su solidaridad con los seres queridos de la víctima. “Lo primero para decir es el respeto y el acompañamiento en el dolor de la familia”, afirmó. “Me voy a referir al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra provincia, que nos tiene conmovidos, con angustia, dolor y tristeza a toda la sociedad. Yo creo que la primera respuesta que tiene que haber es un acompañamiento del Estado”.

El mandatario también destacó que desde el gobierno provincial se actuó con rapidez para detener a los responsables del crimen y señaló la necesidad de revisar el accionar de la Justicia. “Desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes, que tenían que estar presos”, sostuvo, alineándose con las críticas que previamente había expresado el ministro de Seguridad, Javier Alonso. En ese sentido, resaltó que las áreas de Justicia, Seguridad y Asistencia a la Víctima continúan acompañando a la familia de Kim Gómez.

“Hoy corresponde acompañar a la familia”

El gobernador rechazó los cuestionamientos sobre su postura en materia de seguridad y aseguró que su gestión ha realizado inversiones importantes en la materia. “Es un latiguillo decir que no hablo de seguridad. Hablo con realidades, estuvimos hace poco haciendo una inversión importantísima con el cuerpo de Caballería en Pinamar que acompañó al Operativo Sol. Así venimos trabajando, pero hoy no es día para hablar de estadísticas ni datos técnicos. Corresponde acompañar a la familia”.

Kicillof también cuestionó a quienes usaron el crimen para criticar su gobierno y los acusó de “lucrar con el dolor” en un contexto electoral. “Yo lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral, algunos usan esto para ganar un voto, para lucrar con el dolor y ver si pueden sacar una ventaja. Se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos son miserables, inmorales y lamentables”.

El debate sobre la imputabilidad y la acción judicial

Consultado sobre la discusión en torno a la edad de imputabilidad, el gobernador explicó que en este caso no es un factor determinante. “No aplica el tema de la edad de imputabilidad, ya que desde los 16 años se pueden aplicar penas y el principal responsable de este asesinato tiene 17 años”.

Si bien se mostró dispuesto a debatir reformas legales, aclaró que las normas vigentes son de ámbito nacional y no dependen de la Legislatura bonaerense. “Aún teniendo la mejor ley, el problema es si no se aplica o si se aplica mal. Yo no nombro a los jueces, no pongo preso ni libero a nadie. Nosotros somos responsables de la Policía, que actúa como auxiliar de la justicia”.

En esa línea, cuestionó la liberación del principal acusado y apuntó contra el Poder Judicial. “A quien cometió esta atrocidad ya lo habíamos apresado en febrero y estuvo inmediatamente libre. Tendría que haber estado preso seguramente, es un caso para discutir la aplicación de la justicia y, en ese sentido, uno espera que se actúe con todo el rigor, que se castigue a los responsables y que se haga justicia”.