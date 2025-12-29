Kicillof propone eliminar restricciones a reelección de intendentes en 2026

El gobierno de Axel Kicillof volvió a instalar en el centro del debate político bonaerense un tema clave de cara a los próximos años: la eliminación de las restricciones a la reelección de intendentes, con impacto directo en el escenario electoral de 2027. La confirmación llegó este lunes 29 de diciembre de 2025, cuando desde el Ejecutivo provincial se ratificó que en 2026 se insistirá con una reforma legislativa para modificar la normativa vigente.

La discusión no es menor. Si las reglas actuales se mantienen, una gran cantidad de jefes comunales no podrían volver a presentarse en las próximas elecciones municipales, lo que obligaría a un recambio forzado en muchos distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Qué plantea el Gobierno Bonaerense

Desde el entorno de Kicillof sostienen que la limitación a las reelecciones consecutivas funciona como una restricción a la voluntad popular. En ese marco, el Ejecutivo considera que la continuidad de un intendente debería resolverse en las urnas y no a través de una prohibición legal.

La postura oficial es clara: avanzar en 2026 con un proyecto que elimine o modifique el tope actual, habilitando a los intendentes a competir nuevamente si así lo desean y si cuentan con el respaldo electoral.

Qué dice hoy la ley y por qué genera conflicto

La normativa vigente establece que:

Los intendentes solo pueden ser reelectos por un período consecutivo

Tras cumplir dos mandatos seguidos, deben dejar pasar al menos un período para volver a postularse al mismo cargo

Este esquema, aprobado años atrás con el argumento de limitar los “baronazgos” municipales, hoy es cuestionado por amplios sectores del oficialismo bonaerense, que lo consideran restrictivo y poco representativo de la realidad política local.

Cuántos intendentes quedarían afuera si no se modifica la norma

Uno de los datos que explica por qué el tema volvió con fuerza es el impacto concreto que tendría en el próximo turno electoral:

82 intendentes sobre un total de 135 quedarían impedidos de competir en 2027 si no se cambia la ley.

La mayoría pertenece a distritos gobernados por el peronismo, aunque también hay jefes comunales de otros espacios alcanzados por la restricción.

Este escenario generaría un fuerte reordenamiento territorial y abriría internas anticipadas en numerosos municipios.

Por qué el debate se proyecta para 2026

El año 2026 aparece como una ventana política estratégica. No hay elecciones ejecutivas provinciales y eso facilita las negociaciones legislativas sin la presión inmediata del calendario electoral.

Además, para muchos intendentes el tiempo empieza a correr: sin una definición durante 2026, el armado de listas para 2027 quedaría condicionado y la posibilidad de competir nuevamente se diluiría.

El rol de la Legislatura bonaerense

Para que el cambio sea efectivo, el proyecto deberá atravesar todo el proceso legislativo. Esto implica:

Presentación formal de la iniciativa

Debate en comisiones

Aprobación en ambas cámaras

El resultado dependerá de los acuerdos políticos que se logren, tanto dentro del oficialismo como con sectores de la oposición, donde conviven posturas muy distintas sobre el tema.

Qué escenarios se manejan hoy

Aunque todavía no hay un texto definitivo, en el ámbito político bonaerense se barajan distintas alternativas:

Derogación total del límite , habilitando la reelección indefinida

, habilitando la reelección indefinida Mantener el límite, pero modificar la forma de computar los mandatos

Cambios parciales según el cargo (intendentes, concejales u otros)

Escenarios posibles de cara a 2027

Se elimina el límite: la mayoría de los intendentes actuales podría volver a postularse

la mayoría de los intendentes actuales podría volver a postularse Se mantiene la ley vigente: se fuerza un recambio en más de la mitad de los municipios

se fuerza un recambio en más de la mitad de los municipios Se introduce una modificación intermedia: el impacto dependerá del criterio que se adopte

Por qué el oficialismo habla de una medida “proscriptiva”

Desde el Ejecutivo bonaerense insisten en que impedir una candidatura no fortalece la democracia, sino que limita la oferta electoral. Bajo esa lógica, el argumento central es que debe ser el votante quien decida si un intendente continúa o no en el cargo, evaluando su gestión en cada elección.

Con el inicio de 2026 en el horizonte, el debate por la reelección de intendentes promete convertirse en uno de los ejes políticos más relevantes de la Provincia de Buenos Aires, con impacto directo en el mapa de poder local y en la estrategia electoral de todos los espacios.