Kicillof presentó el presupuesto 2026: sin suba de Ingresos Brutos y con baja en la patente automotor para el 75% de los bonaerenses

La administración de Axel Kicillof presentó formalmente ante la Legislatura bonaerense el presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, que definen la hoja de ruta económica para el próximo año. La propuesta fue expuesta por los ministros Pablo López (Economía) y Cristian Girard (ARBA) ante diputados y senadores provinciales, e incluye un pedido de endeudamiento equivalente a USD 3.035 millones para financiar obras y programas prioritarios.

Qué puntos clave incluye el presupuesto 2026

El proyecto presentado por el Ejecutivo provincial no contempla aumentos en las alícuotas de Ingresos Brutos, el principal impuesto que representa cerca del 80% de la recaudación bonaerense. En cambio, el gobierno anunció una actualización de los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas destinadas a las PyMES.

Según explicó Girard, se mantendrá el régimen de alícuotas disminuidas e incrementadas, pero con una actualización del 40% en los tramos. Esta medida beneficiará a unas 46.000 PyMES que tributan bajo el esquema preferencial.

Entre los objetivos centrales del presupuesto se destacan:

Sostener la carga tributaria actual en los impuestos inmobiliarios urbanos y rurales.

en los impuestos inmobiliarios urbanos y rurales. Reducir el peso de la patente automotor sobre los contribuyentes.

sobre los contribuyentes. Promover una estructura tributaria más justa y progresiva.

Cómo impactará en los impuestos inmobiliarios

Desde el gobierno bonaerense señalaron que no habrá modificaciones en las tablas ni en las alícuotas del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, lo que implica una disminución real de la carga fiscal sobre el 100% de las partidas, teniendo en cuenta la inflación proyectada.

De esta forma, se mantiene la estructura tributaria vigente, priorizando la estabilidad impositiva y buscando proteger a los sectores productivos y residenciales frente a la coyuntura económica actual.

Baja en la Patente Automotor

Uno de los ejes más destacados de la propuesta es la reducción de la Patente Automotor, que según el titular de ARBA beneficiará a tres de cada cuatro bonaerenses.

Cristian Girard explicó que “estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos”, lo que significa que la mayoría de los contribuyentes pagarán menos que en la Ley Impositiva 2024.

La medida se implementa a través de una reformulación de las tablas que corrige los saltos de alícuota provocados por el aumento del valor de los autos y la falta de actualización en el período anterior.

Además, la nueva Ley Fiscal propone una simplificación del esquema vigente:

Se pasa de una tabla de 15 tramos a una de 5 tramos .

a una de . La alícuota mínima baja de 3,64% a 1% .

. La alícuota máxima se reduce de 5% a 4,5%.

Con este cambio, la provincia de Buenos Aires quedará entre las jurisdicciones con menor costo de patente del país.