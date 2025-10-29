Kicillof no fue invitado al encuentro con Milei: “Por ahora, no hubo llamado desde Casa Rosada”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof todavía no recibió ninguna invitación por parte del Gobierno nacional para participar del encuentro que encabezará mañana el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, al que sí fueron convocados los mandatarios considerados “dialoguistas”.

“No hubo invitación a la reunión en Casa Rosada por el momento”, confirmaron a Noticias Argentinas desde el entorno del mandatario provincial.

Sin embargo, en caso de que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, responsable de cursar las invitaciones, efectúe el llamado, Kicillof tiene la intención de asistir.

“Sí, vamos a ir”, aseguraron desde la Gobernación bonaerense ante la posibilidad de ser convocados.

Desde su triunfo en las elecciones del 7 de septiembre, el gobernador reiteró en varias oportunidades que espera el llamado de Milei para mantener un diálogo institucional en el marco del nuevo escenario político nacional.

Pero para esta primera reunión con gobernadores tras los comicios legislativos, el Presidente decidió limitar la convocatoria a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, en julio de 2024.

Entre los no convocados figuran, además de Kicillof, los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Mientras tanto, desde La Plata, el equipo del mandatario bonaerense mantiene la expectativa de un diálogo institucional que incluya a todas las provincias y no solo a las cercanas al oficialismo nacional.