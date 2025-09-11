Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Ranchos y un nuevo Centro de Salud en Pila

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomó este jueves su agenda pública con la inauguración de dos obras estratégicas en la Quinta Sección Electoral, fortaleciendo su presencia en los municipios del interior.

Por la mañana, Kicillof estuvo en Ranchos, cabecera del partido de General Paz, donde junto al intendente Juan Manuel Álvarez dejó oficialmente habilitada la nueva Casa de la Provincia. El moderno edificio concentrará diversas dependencias estatales, centralizando trámites y servicios para los vecinos y optimizando la atención ciudadana.

Más tarde, el mandatario provincial se trasladó a Pila, donde junto al jefe comunal Sebastián Walker inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La obra, largamente esperada por la comunidad, ampliará la cobertura sanitaria local y reforzará la red de atención primaria en el distrito.

Con estas inauguraciones, Kicillof busca consolidar su estrategia de acercamiento al interior bonaerense, una política que, según su equipo, fue clave para los resultados obtenidos en las recientes elecciones provinciales.

La agenda de campaña continuará este viernes en la Primera Sección Electoral, con actividades en San Martín, distrito donde el peronismo se impuso por diez puntos sobre La Libertad Avanza, encabezando la lista el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.