Kicillof habló sobre Insaurralde: “No estaba al tanto del viaje y me enteré por las redes”

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló tras el episodio protagonizado por su ex Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, en el cuál el Funcionario paseó en un yate por Marbella con la mediática argentina Sofia Clerici en medio de la campaña electoral.

“No estaba al tanto del viaje. Me enteré por redes sociales. Inmediatamente, me puse en contacto y a averiguar porque estamos en una época de elecciones y de fake news, y corroboré que este fin de semana estaba acá, en Argentina, pero que eso había ocurrido”, declaró en una entrevista televisiva.

“Después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente”, agregó el Gobernador. “Alguien me preguntó ‘cómo no sabía’ y… (Mauricio) Macri espiaba a sus funcionarios, es público que los seguía, pero no es mi función ni mi caso”, añadió.

Kicillof apuntó los cañones hacia Juntos por el Cambio, y manifestó que “tienen tantas cosas que explicar y no un viaje, sino cosas graves como el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, las causas de Macri, el submarino Ara San Juan….”

“Yo no quiero entrar en esa trinchera, pero como en Juntos por el Cambio están preocupados porque a Bullrich (Patricia) no le está yendo bien -se vio en el debate- entonces están buscando este tipo de cosas para darles una dimensión”, concluyó.