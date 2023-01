Elecciones 2023: Kicillof disparó contra la Oposición y dijo que "está para otro mandato"

El Gobernador Bonaerense Axel Kicillof dijo estar “para otro mandato” al frente de la Provincia de Buenos Aires y criticó a la Oposición de cara a las Elecciones 2023. Luego aclaró que su rol electoral se decidirá “en conjunto” en el marco del Frente de Todos y que “falta mucho para decidir candidaturas”.

Kicillof, tras hablar de las Elecciones, respaldó la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. También arremetió las administraciones de Mauricio Macri y de su antecesora, María Eugenia Vidal. “Ellos vienen por los derechos”, manifestó.

¿Por qué cree que debe ser reelecto en la Provincia?

El Gobernador dijo que “está para otro mandato” y que le gusta gobernar en el territorio bonaerense. Aunque ráidamente aclaró que “siempre dije que pertenezco a una fuerza política y entonces la decisión no obedece a caprichos o gustos personales”.

“Por supuesto que uno puede no querer ciertas cosas. Estoy para hacer otro mandato porque me gusta, creo que armamos un muy buen equipo, que tenemos políticas de Gobierno, pero se va a resolver en conjunto, no yo con la almohada. Creo que esos caprichos van por mal camino. Falta mucho para la definición de candidaturas”, resumió el mandatario.

Finalmente, dijo que está “con mucho entusiasmo por todo lo que estamos haciendo” y sostuvo que para Él este es el segundo año de gestión y no el cuarto debido a la Pandemia.