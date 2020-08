Kicillof confirmó que la provincia no acompañará la apertura de nuevas actividades

Este lunes el gobernador bonaerense Axel Kicillof alertó sobre la situación de “estabilidad tremendamente frágil» del sistema sanitario provincial e insistió con la importancia de sostener el aislamiento social como estrategia para minimizar los posibles contagios de coronavirus.

“Es un error abrir prematuramente, abrir de más”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata. Acompañaron al gobernador el Jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco y el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán.

“Esto pasó en varias partes del país, el virus entra mucho y no se lo puede parar. No podemos acompañar más aperturas. No podemos arriesgar perder en cinco días lo que logramos en cinco meses. No lo puedo permitir”, explicó el mandatario. Y añadió: “Cómo le explico a los médicos de terapia, que mientras ellos no dan abasto, se siguen abriendo actividades. Y estamos orgullos de que no haya faltado una cama. Hemos conseguido que hasta el momento nadie se quede sin cama, ambulancia, cuidado y atención, y eso es lo que tenemos que preservar”.

“Tenemos un interior de cien municipios con 4 millones de habitantes, y hoy 1 cada 150 habitantes tiene coronavirus, y en Gran Buenos Aires 1 cada 60, y en Ciudad de Buenos Aires es 1 cada 30. Está irradiando y creciendo”, dijo.

Agregó: “no son malas noticias todo porque hoy llegamos a septiembre” dijo y se refirió al sistema de salud.

"Lo que daña la economía no es el Gobierno, es el virus", dijo.

Luego le habló a la oposición: "estamos en medio de la pandemia, no es un año electoral, no es para hacer política. Necesitamos que nos ayuden, pero hay una parte que incentiva para que la gente salga".

"A mi me eligieron para gobernar y tomar decisiones, no lo voy a hacer con focus group ni con encuestas. Este es un tema sanitario no de opinión pública", dijo.