Kicillof anunció un sistema de fases y confirmó que 61 municipios entrarán en la etapa 5

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el tercero en hablar, luego del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y explicó cómo bajará la estrategia nacional, que extendió la cuarentena tal como está en las zonas con circulación comunitaria y la flexibilizó en los lugares donde se logró frenar el coronavirus, a la provincia de Buenos Aires.

El primer mandatario detalló las dos realidades antagónicas que vive el interior bonaerense con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –donde el aislamiento seguirá estricto. En este sentido, anunció que pondrá en marcha un “sistema de fases” para “simplificarle la vida a los intendentes” de los distritos donde se logró frenar la propagación del Covid-19.

Según detalló Kicillof, se presentarán “paquetes” con determinadas excepciones de acuerdo a la situación epidemiológica que podrán solicitar los jefes comunales. Sin embargo, el camino para los alcaldes seguirá siendo remitir el pedido al Gobierno bonaerense.

El “sistema de fases” tendrá como último escalón el nivel 5 donde estará habilitado "prácticamente todo". Para ello las comunas deberán transitar “21 días sin contagios". "Hay 61 municipios que están en esa situación", detalló Kicillof sobre los municipios que podrán flexibilizar al extremo la cuarentena.

"Ahora en el interior hay 8,5 casos. Está a nivel comparable o menor que a otras regiones de la argentina", argumentó el mandatario y añadió: "En el interior, la principal medida de cuidado es la barrera sanitaria, el cuidado personal y los protocolos, ahora vamos a proponer avances y retrocesos".

En cambio, Kicillof remarcó que “en el Gran Buenos Aires, hay una situación completamente distinta”. “La curva está empinada y está creciendo. Y cuando crecen os casos, aumenta la protección o el aislamiento, o como mínimo permanece constante. En el Conurbano vamos a seguir en la misma situación que antes", aclaró.

El Gobernador también se refirió a los focos de contagios en los barrios populares. “De los contagios totales de la Ciudad, el 38% está en barrios populares, el resto en la ciudad. En la Provincia, en el Conurbano, solo el 16% está en barrios populares. Allí no están la mayoría de los casos, sí se han presentado brotes”, sostuvo.

Por otra parte, el Gobernador sostuvo que "es mentira que se hicieron menos tests en la provincia”. “No hubo subtesteos como se dijo. Las estadísticas muestran que nuestros niveles están entre las estadísticas mundiales. Cuando aparecen más casos, se testea más. Suben los test cuando aparecen más casos en una zona. No se testea a una persona sin síntomas. No tiene sentido, por eso no se hace", abundó.

A este jueves, la provincia de Buenos Aires contabiliza 7.496 casos positivos por Covid-19, habiéndose confirmado los últimos 422 en las últimas 24 horas. Los casos bonaerenses, concentrados en su mayor parte en el Conurbano y, específicamente, en áreas vulnerables, componen el 37% del total de casos nacionales.