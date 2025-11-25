Kicillof anuncia cambios en Educación: ¿Quién es la nueva directora general de Cultura y Educación bonaerense?

El Gobierno bonaerense confirmó una modificación clave dentro de su equipo en un área que impacta de manera directa en millones de estudiantes y docentes. El anuncio se da en un contexto de continuidad de proyectos educativos y de reorganización interna del gabinete provincial.

Flavia Terigi será propuesta como nueva titular de Educación bonaerense

Axel Kicillof informó que Flavia Terigi será la nueva directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de Alberto Sileoni.

Según comunicó Gobernación, el mandatario enviará el miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura bonaerense para avanzar con su designación oficial.

El texto difundido aclara que Sileoni deja su cargo por razones personales, aunque continuará acompañando al gobernador desde otros espacios dentro del Gobierno provincial.

El mensaje de despedida de Alberto Sileoni

En el comunicado oficial se incluyen palabras de Sileoni, quien agradeció a Kicillof “la oportunidad y el honor de estar al frente del sistema educativo bonaerense”.

Destacó como prioridades de su gestión:

Transformaciones curriculares vinculadas a la actualización pedagógica.

vinculadas a la actualización pedagógica. Presencia territorial en escuelas y comunidades educativas.

en escuelas y comunidades educativas. Cercanía con las instituciones y el trabajo cotidiano de docentes, auxiliares y directivos.

y el trabajo cotidiano de docentes, auxiliares y directivos. Desarrollo de la infraestructura escolar, con obras de mantenimiento y ampliación.

Sileoni también expresó que “estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales y familias”.

Continuidad del acompañamiento dentro del Gobierno provincial

El comunicado señala que, si bien deja el cargo, Sileoni seguirá acompañando a Axel Kicillof desde nuevos espacios dentro de la gestión. De esta manera, su salida no implica una desvinculación del proyecto educativo, sino un reacomodamiento en otras funciones que aún no fueron detalladas.

La llegada de Flavia Terigi se dará en este marco de transición, con la expectativa puesta en la continuidad de las políticas iniciadas y en los desafíos que atraviesa el sistema educativo bonaerense.