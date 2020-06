Kicillof adelantó que se vienen “15 días de una cuarentena muy estricta” en el AMBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó que junto a los gobiernos nacional y porteño pensaron una "cuarentena de 15 días muy estricta" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para hacer frente a la pandemia de coronavirus, después de reunirse con el comité de expertos sanitarios que lo asesora.

“Si en el Conurbano tuviésemos la misma densidad de casos de la Ciudad de Buenos Aires tendríamos 80.000 infectados y es eso lo que venimos explicando desde el principio. La movilidad genera mayor cantidad de contagios”, explicó el mandatario.

En ese sentido, Kicillof detalló que por estas horas “nos quedan 1.700 camas pero a este ritmo, en siete semanas tendríamos agotado el sistema sanitario y este riesgo se reduce con menos movilidad y evitando el contacto entre personas y esto es lo que charlamos con Alberto Fernández y Larreta”.

Por eso, el Gobernador adelantó que pedirá “una especie de contrato" para mantener “15 días de cuarentena muy estricta" en el AMBA y diferencio “la realidad paralela del interior bonaerense” que registra “focos específicos que se contuvieron”.

Asimismo, Kicillof criticó a parte de la oposición que viene objetando la cuarentena dispuesta por el Gobierno. “Escuchaba algunas opiniones y me daba ganas de rebelarme, porque esto de que no sirvió la cuarentena porque fue muy larga no se me ocurre una apreciación más tonta que esa”, disparó.

Como defensa del aislamiento social el Gobernador explicó que “en el mismo tiempo que Argentina tiene 44 mil casos, Brasil tiene un millón, Chile 242.000 y más lejos Estados Unidos tiene más de 2 millones”. “Nosotros tenemos mil muertes y Brasil 52 mil”, graficó.

“La otra excusa es que si no hubiésemos echa cuarentena a la economía le hubiera ido mucho mejor y si uno mira otros países, la caída internacional es fuertísima más allá de que si hicieron cuarentena o no”, añadió.

Por su parte, el ministro de Salud Daniel Gollán dijo este martes luego de la reunión con expertos que "Es sumamente importante seguir poniendo todos los esfuerzos en tres ejes: la disminución de la circulación y la movilidad en el área metropolitana; continuar con los operativos del Plan Detectar (que ya se realizaron en 19 municipios a 243 mil personas); y la gestión de nuevas camas y equipamiento para el sistema sanitario bonaerense”.