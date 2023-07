La banda de cumbia "Ke Personajes" interpretó una emocionante canción de Queen y se volvió viral

La banda de cumbia Ke Personajes, liderada por Emanuel Noir, ha causado sensación en las redes sociales con su reciente interpretación de "Bohemian Rhapsody" de Queen, cantada en español. Esta versión única y sorprendente se ha vuelto viral, no solo en su país de origen, sino en todo el mundo.

Ke Personajes es conocida por su habilidad para sorprender a su audiencia con covers inesperados. La voz distintiva de Emanuel Noir, llena de matices y brillos, es una de las más compartidas en las redes sociales. Su talento ha impresionado a entrenadores vocales de todo el mundo, quienes han expresado su admiración por su versatilidad más allá del género musical por el que es más conocido.

Durante el show donde interpretó la canción de Queen, el escenario quedó en completa oscuridad y silencio, solo para ser iluminado por una luna creciente y los acordes de esta balada clásica del rock. Emanuel Noir, con micrófono en mano, comenzó a cantar "Mamá, a un hombre maté", respetando cada uno de los tiempos de la canción original, pero con la letra en español.





Después del show, el video de este emotivo momento se compartió en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó, acumulando miles de elogios. Los entrenadores vocales y músicos de todo el mundo no tardaron en reaccionar a la interpretación, lo que ayudó a aumentar la popularidad de la banda más allá de sus fronteras.

A continuación, escuchá "Bohemian Rhapsody" interpretado por la banda de cumbia Ke Personajes.

La cuenta de Instagram de Ke Personajes, con más de 1.6 millones de seguidores, se llenó de elogios y la publicación del video ya ha recibido 200.000 likes y miles de comentarios. Uno de los comentarios más aprobados decía: "Tengo 55 años, vi a Freddy a mis 13 y ya era súper fan y sigo siéndolo. Siendo una señora grande ya torcí la boca cuando alguien me dijo que un tipo cumbiero cantó Bohemian Rhapsody. Yo, preparada a criticar, busqué y te escuché. Pibe, no puedo más que felicitarte. Gracias por la interpretación, la precisa traducción, te cuento que estudié 11 años inglés para traducir y entender a Freddy. Fue mi niñez y juventud, todo y tanto. Gracias por hacerle conocer a la nueva generación esta maravilla. Seguí, porque tenés todo para hacerlo. Tu seguridad y afinación sorprenden. Que nunca nadie va a alcanzar a Freddy es innegable. Pero no por eso tienen que dejar de interpretarse sus temas. Respect! Hacé más temas. La música no tiene fronteras ni nacionalidades. Gracias gracias gracias".