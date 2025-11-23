Juez exige a IOMA pago inmediato de implante coclear y multa a directores por demoras

El juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, ha dictado una resolución que obliga al IOMA a proporcionar un implante coclear para un niño en un plazo que no puede exceder de cinco días. Esta decisión llega tras varias demoras injustificadas que se han extendido por casi un año, y establece una medida inédita: una multa diaria a los miembros del Directorio de la obra social en caso de incumplimiento.

Detalles del Amparo Judicial y Antecedentes

El proceso legal fue iniciado por la madre del menor identificado como JCG, quien solicitó que el IOMA cubriera el costo del implante coclear recomendado por los médicos tratantes. La intervención contaba con todas las aprobaciones necesarias, incluidas las del propio IOMA para realizarla en la Clínica 25 de Mayo, Mar del Plata. Sin embargo, el pago nunca se concretó, lo que llevó a que la cirugía quedara suspendida desde el 28 de noviembre de 2024.

Sanciones Implementadas y Resolución del Juez

En mayo de este año, la Justicia había intimado al IOMA a resolver el pedido en un plazo de cinco días y estableció una multa de $50.000 por cada día de demora. Sin embargo, ante la falta de acción por parte de la obra social, el juez Masi decidió imponer una sanción más severa, responsabilizando personalmente a los miembros del Directorio. “Atento lo expuesto y habiendo efectuado una línea de tiempo respecto del presente amparo, el tiempo transcurrido y los sinfín de plazos otorgados al IOMA, sumado al perjuicio que la demora causa en la salud y vida digna de un menor, no se justifica otorgar más prórrogas”, señaló el magistrado en su resolución.

Condiciones de Cumplimiento y Consecuencias

La decisión del juez establece que el IOMA deberá realizar el pago total de la cirugía, que incluye todos los gastos accesorios imprescindibles, en un plazo de cinco días desde que se presente un nuevo presupuesto. Si no se lleva a cabo el cumplimiento, cada integrante del Directorio será responsable de pagar $50.000 por cada día de mora, con riesgo de embargo y ejecución de los bienes personales de los directores.

La sanción personal se había puesto en suspenso durante el proceso tras la promesa de compra del implante, pero la continua falta de acción del IOMA motivó esta nueva resolución del juez Masi.