Jueves soleado, pero con algunas nubes a la espera de la Tormenta de Santa Rosa

La Provincia de Buenos Aires atraviesa una semana con temperaturas templadas y clima primaveral anticipado, mientras crece la expectativa por las precipitaciones que podrían arribar coincidiendo con el Día de Santa Rosa de Lima, este sábado 30 de agosto.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se presentará con cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado durante la noche, con mínimas de 11 grados y máximas de 22.

Para el viernes, el organismo prevé una jornada inestable, con cielo nublado desde la madrugada y mayormente cubierto durante todo el día, acompañado de temperaturas que oscilarán entre 13 y 21 grados.

Las miradas se concentran en el fin de semana, cuando el SMN sostiene probabilidades de tormentas aisladas desde la tarde del sábado, con lluvias intermitentes durante el domingo y una mejora gradual desde el lunes. Todo indica que la popular Tormenta de Santa Rosa podría cumplir con su mítica puntualidad, como ocurre en la mayoría de los años.

Mientras tanto, el calendario avanza y la primavera se encuentra cada vez más cerca, en una semana que marca el final del octavo mes del año, recordándonos que 2025 sigue su curso acelerado.