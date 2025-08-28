banner ad

Jueves soleado, pero con algunas nubes a la espera de la Tormenta de Santa Rosa

Francisco Díaz
agradavle on sol

La Provincia de Buenos Aires atraviesa una semana con temperaturas templadas y clima primaveral anticipado, mientras crece la expectativa por las precipitaciones que podrían arribar coincidiendo con el Día de Santa Rosa de Lima, este sábado 30 de agosto.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se presentará con cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado durante la noche, con mínimas de 11 grados y máximas de 22.

Mecánico marplatense se accidentó con su recién comprado Ford Falcon y terminó internado
Mirá también:

Mecánico marplatense se accidentó con su recién comprado Ford Falcon y terminó internado

Para el viernes, el organismo prevé una jornada inestable, con cielo nublado desde la madrugada y mayormente cubierto durante todo el día, acompañado de temperaturas que oscilarán entre 13 y 21 grados.

Las miradas se concentran en el fin de semana, cuando el SMN sostiene probabilidades de tormentas aisladas desde la tarde del sábado, con lluvias intermitentes durante el domingo y una mejora gradual desde el lunes. Todo indica que la popular Tormenta de Santa Rosa podría cumplir con su mítica puntualidad, como ocurre en la mayoría de los años.

Mientras tanto, el calendario avanza y la primavera se encuentra cada vez más cerca, en una semana que marca el final del octavo mes del año, recordándonos que 2025 sigue su curso acelerado.

Milei evacuado tras ataque a su caravana: “Los cavernícolas del pasado no volverán”
Mirá también:

Milei evacuado tras ataque a su caravana: “Los cavernícolas del pasado no volverán”
ETIQUETAS
Compartir este artículo
dia de la radio argentina
Día de la Radio en Argentina: ¿Por qué se celebra el 27 de agosto?
Nacionales
Alerta amarilla en Buenos Aires: se esperan tormentas y vientos fuertes hoy
Alerta en Provincia de Buenos Aires: ciclogénesis se prepara para intensificar la tormenta de Santa Rosa
Provincia
FFALCON
Tremendo accidente en Ruta 11: Coleccionista destruye el Falcon que recién había comprado
Provincia
argentina-seleccion-2023
Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial 2026
Nacionales
Horror en General Belgrano: Tras altercado con su vecino, un hombre fue prendido fuego
General Belgrano
Dia agradable primavera
Últimos días de agosto con clima primaveral: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
IMG 20250827 205311 (1280 x 786 píxel)
Milei evacuado tras ataque a su caravana: “Los cavernícolas del pasado no volverán”
Provincia

Más leídas