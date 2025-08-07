Jueves fresco y nubosidad en aumento: ¿Cómo sigue el tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este jueves se desarrollará una jornada de características típicamente invernales en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Se espera un día fresco, con cielo entre algo y mayormente nublado, y con probabilidad de lloviznas aisladas en algunos sectores del territorio bonaerense. Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima y 12 de máxima, marcando una amplitud térmica moderada y sin variaciones bruscas.

Durante las primeras horas del día, el ambiente se presentará frío y con nubosidad parcial, mientras que hacia la tarde se prevé un aumento en la cobertura nubosa, que podría derivar en algunas precipitaciones dispersas. Aunque no se esperan tormentas de consideración, el panorama general será de inestabilidad leve en distintas zonas del centro y norte provincial.

Para el viernes, el pronóstico del organismo oficial indica una mejora paulatina del tiempo, con cielo mayormente despejado y condiciones más estables. A pesar de que el amanecer será frío, con temperaturas cercanas a 1 grado, la jornada se irá tornando más templada hacia el mediodía. La máxima, en ese contexto, alcanzará los 12 grados. Además, se prevé la presencia de vientos moderados del sector oeste, que contribuirán a mejorar la visibilidad y reducir la humedad.

Ya en el inicio del fin de semana, el sábado se perfila como un día agradable dentro del marco invernal. El cielo se mantendrá mayormente soleado y el tiempo será estable, ideal para actividades al aire libre. El termómetro marcará una mínima cercana a los 2 grados, mientras que la máxima no superará los 12. En tanto, el domingo se mantendrán las condiciones de frescura, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 6 y 15 grados, sin pronóstico de lluvias.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires transitará una seguidilla de días sin grandes sobresaltos meteorológicos, con predominio de condiciones típicas para esta época del año.

Las autoridades recomiendan continuar atentos a los reportes actualizados del SMN, especialmente ante posibles variaciones en la evolución del sistema frontal que afecta a la región.