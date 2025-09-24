Jubilados y pensionados médicos bonaerenses recibirán un bono extraordinario en septiembre ¿De cuánto?

Denisse Helman
En un escenario marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, distintas instituciones vienen adoptando medidas de apoyo económico para acompañar a los sectores más vulnerables. En este caso, los profesionales de la salud retirados de la provincia de Buenos Aires tendrán un refuerzo especial en sus ingresos.

El bono para médicos jubilados y pensionados

La Caja de Médicos de la Provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el pago de un bono extraordinario de $100.000, que será depositado junto con los haberes de septiembre.

Según se informó oficialmente, el objetivo de la medida es reforzar los ingresos de los pasivos en un contexto de fuerte aumento del costo de vida.

El desembolso total que implica esta decisión asciende a $1.700 millones, según detallaron desde la entidad previsional.

La decisión del Directorio

El Directorio de la Caja adoptó esta resolución tras consultar a los representantes de los distintos distritos médicos. Se destacó que, si bien los profesionales en actividad no están en condiciones de realizar aportes extraordinarios, la prioridad fue acompañar a quienes ya se encuentran retirados del ejercicio profesional.

Desde la institución remarcaron también el respaldo de la comunidad médica a la medida, en reconocimiento al delicado contexto económico que atraviesa el país.

Impacto en el poder adquisitivo

El bono busca aliviar la situación de los jubilados y pensionados médicos, que al igual que otros sectores pasivos, se ven particularmente afectados por la inflación.

Entre los puntos centrales del beneficio se destacan:

  • Se paga en septiembre, junto con los haberes.
  • Es de $100.000 por beneficiario.
  • Representa un desembolso total de $1.700 millones.
  • Fue aprobado por mayoría en la Caja de Médicos bonaerense.

De esta forma, el sistema previsional del sector salud en la provincia busca brindar un alivio inmediato, sin comprometer su estabilidad financiera a futuro.

Más leídas