“Es desesperante”, el desgarrador llanto de un jubilado que no puede pagar los impuestos

Acaba de conocerse una triste noticia proveniente de Jujuy: un jubilado se puso a llorar al contar el calvario que está viviendo. Según su testimonio con lo que cobra no puede abonar el aumento de los impuestos, y no sabe qué hacer para seguir viviendo.

“Es algo desesperante, ¿cómo hago para pagar? Tengo un sueldo mínimo, ¿qué voy a comer?, son los últimos años que vivo. No me puedo privar de tantas cosas”, dijo el anciano.

El anciano no ocultó su angustia y desesperación.

El desesperado pedido del jubilado

El hombre no ocultó su angustia: “Le pido al gobernador que ponga la mano en su corazón. Si voy al mercado no me alcanza para nada. No tengo salida. ¿Qué hago?, no tengo nada. ¿Por qué me tengo que privar tanto?”.

El anciano contó que se acercó a la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), pero todo fue peor: “Me hicieron una nota y me dijeron que no pague hasta que no se arregle. Tengo miedo de que me corten el servicio, pero me dijeron que no. Me dijeron que vaya a Agua Potable y pague, pero no pague la luz”.

El jubilado mostró las facturas que no puede pagar por falta de dinero.

No es el primer caso

Días atrás a otro jubilado le tocó pasar una situación similar. En este caso fue Sonia, que reveló sus dificultades para llegar a fin de mes con los 37000 pesos que cobra por mes.

“No quiero que me saquen mi dignidad, que es lo que están haciendo con la gente. Le sacaron la dignidad del trabajo, y eso no puede ser. Lo que yo reclamo para todos los que están en mi condición es que nos devuelvan nuestros derechos y no nos roben nuestro trabajo y nuestros aportes. Solo eso, no pido caridad”, dijo la anciana.