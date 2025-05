Jubilados ANSES: en junio cobrarán el aguinaldo con aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2025 los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán el primer medio aguinaldo del año, que llegará con un aumento y un bono adicional, brindando un alivio económico significativo en un contexto de alta inflación.

¿Qué es el aguinaldo y cuándo se paga?

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Corresponde al 50% del haber más alto cobrado durante el semestre. En este caso, la ANSES lo abonará junto al haber mensual de junio, de acuerdo al calendario habitual según la terminación del DNI. Aunque el cronograma aún no fue oficializado, se prevé que los pagos comiencen en la segunda semana del mes.

¿Quiénes cobran el aguinaldo?

El aguinaldo corresponde exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran a través del sistema contributivo SIPA. No alcanza a titulares de la AUH, AUE, Progresar, ni a beneficiarios de planes sociales o programas de empleo.

¿De cuánto será el aguinaldo?

Con el último aumento aplicado en mayo, la jubilación mínima pasó a ser de $276.931,10, que sumando el bono de $70.000, llevó el ingreso total a $346.931,10. Sin embargo, el aguinaldo se calcula únicamente sobre el haber contributivo, excluyendo el bono no remunerativo. Por lo tanto, para quienes perciben la mínima, el medio aguinaldo será de aproximadamente $138.465,55.

Este monto aún puede incrementarse, ya que en junio se aplicará un nuevo ajuste por movilidad basado en la inflación de abril. El porcentaje exacto del aumento se conocerá el 14 de mayo, cuando el INDEC publique el dato oficial.

¿El bono de $70.000 se incluye en el cálculo?

No. El bono extraordinario de $70.000 otorgado por ANSES a quienes cobran la jubilación mínima no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que no es remunerativo. Sin embargo, este bono se mantendrá en junio, brindando un ingreso adicional a los beneficiarios.

¿Qué otras novedades hay para junio?